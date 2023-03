Das beliebte Aufbauspiel bekommt eine Fortsetzung. Foto: Paradox Interactive

Im Rahmen der "Paradox Announcement Show" hat das Unternehmen Paradox Interactive verschiedene Spiele angekündigt, die im Jahr 2023 erscheinen sollen – und dazu gehört auch "Cities: Skylines 2", eine Fortsetzung des populären Städtebauspiels. Entwickelt wird dieses vom finnischen Studio Colossal Order.

Zwei weitere neue Spiele

Zudem wurden zwei weitere neue Spiele angekündigt. Das erste, "The Lamplighters League", ist ein Spiel, das von Studio Harebrained Schemes aus Seattle entwickelt wird. Das Pulp-Adventure mit strategischen, rundenbasierten Kämpfen findet in einem alternativen 30er-Jahre-Setting statt.

Das dritte neue Spiel für das Jahr 2023 hört auf den Namen "Life By You". Dabei handelt es sich um ein Spiel von Paradox Tectonic, dessen Details und Inhalte in einer gesonderten Announcement-Show am 20. März 2023 präsentiert werden.

Die gesamte Show kann im folgenden Video betrachtet werden. Der Part zu "Cities: Skylines" beginnt beim Timestamp 28:14, die Ankündigung des zweiten Teils bei Timestamp 30:50.

Erweiterungen für "Crusader Kings III" und "Europa Universalis IV"

Außerdem hat Paradox Interactive die drei Erweiterungen "Crusader Kings III: Tours and Tournaments", "Europa Universalis IV: Domination" und "Surviving the Aftermath: Rebirth" angekündigt.

"Crusader Kings III: Tours and Tournaments" ergänzt neue Aktionen und Abenteuer für die Charaktere, inklusive neuer Möglichkeiten, Ansehen im In- und im Ausland zu steigern. "Europa Universalis IV: Domination" erweitert und verbessert den Inhalt für einige der beliebtesten und mächtigsten Nationen. Und "Surviving the Aftermath: Rebirth" bietet eine Chance, die verwüstete Erde – unter anderem durch Terraforming – umzugestalten und wiederzubeleben. (red, 7.3.2023)