In dieser Galerie: 2 Bilder Pamela Rendi-Wagner möchte Parteivorsitzende bleiben. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER In Kärnten setzte es für die SPÖ ein sattes Minus. Foto: IMAGO/Martin Juen

Pamela Rendi-Wagner hat nach der Landtagswahl in Kärnten scharfe Kritik am burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geübt. In der "ZiB 2" sprach die Bundesparteivorsitzende von Störfeuern aus dem Burgenland, die dazu führen würden, "dass ich in diesem Interview über die SPÖ rede und nicht über inhaltliche Lösungen."

Rendi-Wagner warf Doskozil vor, unmittelbar nach einer SPÖ-internen Sitzung zur Ideenfindung und strategischen Ausrichtung eine Umfrage in Auftrag gegeben zu haben, die der Partei geschadet und die Diskussion in der Öffentlichkeit befeuert habe. Auf die Nachfrage von ORF-Moderator Armin Wolf, ob Doskozil Schuld an der aktuellen Krise der SPÖ sei, sagte Rendi-Wagner: "Das ist ja keine Überraschung."

Zum Ergebnis in Kärnten sagte sie: ""Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Jede und jeder ist für den Misserfolg verantwortlich. Da nehme ich mich nicht aus." Der Erfolg sei nur durch einen gemeinsamen Willen zu erreichen. "Dazu braucht es einen Stopp der internen Diskussionen", sagte Rendi-Wagner: "Immer nur schießen von hinter dem Vorhang oder aus der Hecke, das schwächt die Partei."

Rendi-Wagner will bleiben

Seit 2018 sitzt Rendi-Wagner der Bundes-SPÖ vor. Im ORF-Interview betonte sie, nach dem Rücktritt ihres Vorgängers Christian Kern "nicht aufgezeigt", sich also nicht aufgedrängt zu haben: "Ich habe mich bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen." Das habe niemand anderer in der Partei gemacht. Sie sei diejenige, die vorangeht, "aber es braucht das Zutun aller Teilorganisationen."

Spätestens in der kommenden Woche möchte Rendi-Wagner ein Parteipräsidium einberufen, im Interna zu klären – auch, ob es einen vorgezogenen Parteitag geben soll. Dort könnte die SPÖ einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. Rendi-Wagner: "Jene, die sagen, sie können es besser, sollen auch sagen: Ich will. Bis jetzt gibt es keinen."

Mehrmals angesprochen auf die parteiinternen Querelen wurde Rendi-Wagner etwas sarkastisch. Man könne tausende Experten befragen oder Think Tanks gründen, "das ist alles wurscht. Alles ist egal, solange wir als Sozialdemokratie in der Öffentlichkeit Interna diskutieren und nicht etwa Maßnahmen gegen die Teuerungskrise."

Rendi-Wagner möchte jedenfalls in ihrer Rolle weitermachen: "Ich gebe nicht die Verantwortung ab, wenn es schwierig ist, deshalb bleibe ich Parteivorsitzende."

Beratungen in Kärnten

Am Dienstagvormittag wird der Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten das Ergebnis der Landtagswahl in der Parteizentrale in Klagenfurt analysieren. Parteivorsitzender Peter Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen, es dürfte am Dienstag also auch um seine persönliche Zukunft gehen. (luza, 6.3.2023)