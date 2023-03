Israel verstärkte zuletzt seine Angriffe auf syrische Flughäfen, um die zunehmende Nutzung der Flugrouten durch den Iran für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien zu stören

Die syrische Luftabwehr habe um 2.07 Uhr (Ortszeit) Raketen abgefangen, die vom Mittelmeer aus abgeschossen worden seien. Foto: APA/AFP

Damaskus – Ein israelischer Luftangriff auf den internationalen Flughafen von Aleppo in Syrien hat einem Medienbericht zufolge die Start- und Landebahn beschädigt. Der Flughafen sei außer Betrieb, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf einen Insider aus den Reihen des syrischen Militärs. Die syrische Luftabwehr habe um 2.07 Uhr (Ortszeit) Raketen abgefangen, die vom Mittelmeer aus, westlich der Küstenstadt Latakia, abgeschossen worden seien.

Israel ist wegen des gestiegenen iranischen Einflusses in Syrien in Alarmbereitschaft. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Führung, die seit mehr als acht Jahren versucht, einen Aufstand gegen Präsident Bashar al-Assad niederzuschlagen. Israel will verhindern, dass der Iran eine permanente militärische Präsenz in Syrien aufbaut. Im vergangenen Jahr verstärkte Israel seine Angriffe auf syrische Flughäfen, um Teherans zunehmende Nutzung der Flugrouten für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon – einschließlich der Hisbollah – zu stören. (APA, Reuters, 7.3.2023)