Tesla warte noch auf die endgültigen Genehmigungen, dann könne die Produktion beginnen, sagt Samuel Garcia, Gouverneur von Nuevo Leon.

Foto: IMAGO/Jochen Eckel

In Mexiko könnten Regierungsangaben zufolge bereits im kommenden Jahr die ersten Teslas vom Band rollen. "Sie warten auf die endgültigen Genehmigungen ... wenn das erledigt ist, können sie beginnen, hoffentlich noch in diesem Monat, im März", sagte der Gouverneur von Nuevo Leon, Samuel Garcia, in einem Interview am Montag. "Ich denke, nächstes Jahr, im Jahr 2024, werden die ersten Autos ausgeliefert." Auch könnten in weiteren Ausbau-Phasen die Fertigung von Komponenten wie Chips und Batterien hinzukommen. "Aus diesem Grund haben sie ein sehr großes Grundstück gekauft." Das Gelände in Santa Catarina, in der Nähe der Hauptstadt des Bundesstaates Monterrey, erstreckt sich über mehrere tausend Hektar.

Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme. Konzern-Chef Elon Musk hatte das neue Werk in Mexiko vergangene Woche auf dem Investorentag angekündigt. In der Gigafabrik soll demnach "ein Fahrzeug der nächsten Generation" produziert werden. Nach Angaben mexikanischer Behörden wird durch die Investition in Höhe von fünf Milliarden Dollar die weltweit größte Fabrik für die Produktion von Elektrofahrzeugen entstehen. (Reuters, 06.03.2023)