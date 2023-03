Jakob Pöltl (li) steuerte 18 Punkte, neun Rebounds und vier Assists bei. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Isaiah J. Downing

Denver (Colorado)/Toronto – Erst in der Schlussminute haben sich die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Denver Nuggets geschlagen geben müssen. Beim 113:118 blieb eine starke Leistung der Kanadier unbelohnt. Jakob Pöltl bilanzierte mit 18 Punkten, neun Rebounds, vier Assists und je einem Steal sowie Block. Der Center aus Wien kam auf 32:02 Minuten Einsatzzeit.

Die Raptors waren beim überlegenen Leader der Western Conference nicht nur ebenbürtig, sondern über fast die gesamte Spielzeit vorangelegen. "Natürlich" schmerze eine derartige Niederlage besonders, sagte Pöltl in der Kabine zur APA. "Wir hatten das Spiel in der Hand", sei sein Gefühl gewesen. Im vierten Viertel seien jedoch "zu wenige Stopps" gelungen. "Wir haben keine schlechte Partie gespielt", was freilich "relativ wenig wert" sei, "wenn wir am Ende ohne Sieg dastehen", sagte der 27-Jährige.

"Jokic ist eine Herausforderung"

Gegen den zweifachen und amtierenden "MVP" der Liga, Nikola Jokic, setzte sich Pöltl offensiv einige Male durch. So auch zum 109:103 für die Kanadier bei noch 3:26 Minuten auf der Uhr. Verteidigt habe er den serbischen Center hingegen "gar nicht so viel. Wir haben versucht, ihm das Spiel so unangenehm wie möglich zu machen", sagt der heimische NBA-Pionier. "Jokic ist eine Herausforderung, keine Frage. Er macht seine Teamkollegen um so viel besser, aber ich habe die Challenge immer gern angenommen."

Denver war erst in der 29. Minute erstmals und mit dem 114:113 durch den "MVP" von der Freiwurflinie zum insgesamt vierten Mal im Verlauf der Partie in Führung gegangen. Pöltl und Kollegen gelang in den verbleibenden 56 Sekunden kein Punkt mehr. Jokic verbuchte beim 30. Heimsieg der Nuggets im 34. Spiel 17 Zähler, 13 Rebounds und neun Assists. Jamal Murray war mit 24 Punkten erfolgreichster Scorer der Heimischen, Toronto wurde von Fred VanVleet mit 21 angeführt. Für die Kanadier geht es nun nach Los Angeles, wo am Mittwoch die Clippers und am Freitag die Lakers warten.

Pöltl absolvierte in Denver das zehnte Spiel für Toronto seit seiner Rückkehr am 9. Februar. Er hat bisher 15,4 Punkte und 8,9 Rebounds im Schnitt verbucht.

Die Boston Celtics haben zum zweiten Mal hintereinander eine Niederlage nach Overtime einstecken müssen. Auf das 129:131 n.2V. gegen die New York Knicks vom Sonntag folgte nicht einmal 24 Stunden später ein 114:118 n.V. bei den Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell erzielte 40 Punkte für die Gastgeber. (APA, 7.3.2023)

NBA-Ergebnis vom Montag (Ortszeit):

Denver Nuggets – Toronto Raptors (18 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists in 32:02 Minuten von Jakob Pöltl) 118:113.