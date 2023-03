Bradford in England verteidigt seine schlechte Position im aktuellen "Crime Index" von Numbeo. Foto: AFP/PAUL ELLIS

Folgt man den Erkenntnissen des "Crime Index", sollte man in Europa einen großen Bogen um die englische Stadt Bradford machen. Schon seit Jahren nimmt sie im Kriminalitätsindex, den die Datenbank Numbeo anhand von User-Umfragen erstellt, eine unrühmliche Top-Position ein. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die virulente Drogenkriminalität als größtes Problem genannt. Aber auch bei anderen Punkten, etwa der Furcht vor Eigentumsdelikten, hat die Stadt in West Yorkshire schlecht abgeschnitten. Tatsächlich scheint dort einiges im Argen zu liegen, wie auch andere Quellen, etwa crimerate.co.uk, bestätigen.

Überhaupt kommen englische Städte im Ranking schlecht weg. So ist die viertgefährlichste Stadt Europas Coventry. Auch dort spielen Drogendelikte eine Rolle, aber auch Einbrüche und Gewaltdelikte. Birmingham folgt auf Rang sechs.

England führt, Frankreich knapp dahinter

Der zweite Platz geht an Marseille. Wieder ist es vor allem anderen die Drogenkriminalität (gepaart mit Bandenkriminalität), die dafür ausschlaggebend ist. So starben allein im vergangenen Jahr 32 Menschen infolge von organisierten Bandenmorden in Zusammenhang mit Drogenhandel, wie die Reisewebsite Travelbook unter Bezugnahme auf französische Medien schreibt. Apropos Frankreich: Neben Marseille finden sich auch Nantes (5. Platz), Montpellier (8.) und Nizza (10.) in den Top Ten der gefährlichsten Städte Europas.

Die unrühmliche Bronzemedaille geht an Catania auf Sizilien. Dort sind es vor allem Korruption und Bestechung, die den Umfrageteilnehmern sauer aufstoßen. Auf Rang sieben folgt eine weitere italienische Stadt: Neapel. Die belgische Stadt Liege landet auf Rang neun.

Wien landet übrigens auf dem 121. Platz, Graz auf dem 124. Die sichersten Städte in Europa sind laut Numbeo-Daten San Sebastian (152, Spanien) und die Schweizer Städte Bern (151) und Zürich (150). Weltweit führt die Liste der gefährlichsten Städte Caracas. Die Hauptstadt von Venezuela belegt diese Position schon seit 2019. Am anderen Ende ist Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu finden: laut "Crime Index" die sicherste Stadt der Welt.

Das sind die zehn gefährlichsten Städte Europas im Überblick:

Bradford, England Marseille, Frankreich Catania, Italien Coventry, England Nantes, Frankreich Birmingham, England Neapel, Italien Montpellier, Frankreich Liege, Belgien Nizza, Frankreich

Weil jeder die Datenbank mit Informationen füttern kann, gibt Travelbook zu bedenken, dass die Statistik mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sei: "Zwar gibt Numbeo an, die Umfragen zu filtern, um potenziellen Missbrauch zu verhindern, zum Beispiel Personen, die eine große Menge an Daten eingeben, die sich vom Mittelwert unterscheiden. Dennoch sind die Daten insgesamt nicht überprüfbar", schreibt die Reisewebsite. (red, 7.3.2023)