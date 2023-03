Bei einem der Beschuldigten handelt es sich um einen Vertrauten von Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – In der Causa um mutmaßlichen Missstände in der Equipment4 Ordi GmbH, einer Tochtergesellschaft der Niedergelassenen-Kurie der Wiener Ärztekammer, wurden am Dienstag weitere Details aus den Ermittlungen bekannt. Wie das Online-Magazin "Dossier" berichtete, verfügte die Staatsanwaltschaft bereits Mitte Februar die Sicherstellung der Handys und Laptops der Beschuldigten.

Gegen einen beschuldigten Ärztekammermitarbeiter und Vertrauten von Präsident Johannes Steinhart, wurden die Ermittlungen ausgeweitet. Ursprünglich nur wegen des Verdachts der Begünstigung angezeigt, wird laut Sicherstellungsanordnung der Staatsanwaltschaft nun auch gegen den Vertrauten – wie gegen die anderen Beschuldigten – der Verdacht der Untreue erhoben.

Die Beschuldigten sollen ausgesagt haben, sie hätten auf Weisung beziehungsweise mit Genehmigung von Steinhart gehandelt. Dieser weist alle Vorwürfe zurück. Aktuell werden diese von Staatsanwaltschaft, Rechnungshof, der Magistratsabteilung 40 und einer kammer-internen Untersuchungskommission geprüft. (APA, red, 7.3.2023)