Kaiser kündigte an, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Klagenfurt – Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef. Der Landesparteivorstand sprach ihm am Dienstag einstimmig das Vertrauen aus, bestätigte dessen Sprecher noch während der Sitzung. Kaiser hatte sich nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl dem Gremium gestellt. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen – ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018.

Bereits vor der Vorstandssitzung hatten sich Vertreter der Landespartei solidarisch mit dem Landeshauptmann gezeigt. Landtagspräsident Reinhart Rohr etwa meinte, es gebe keine Notwendigkeit einer Personaldebatte. Auch Gerüchten, wonach Landesgeschäftsführer Andreas Sucher ausgetauscht werden könnte, wurde eine Absage erteilt. Der Klagenfurter Vizebürgermeister Philipp Liesnig hielt vor der Sitzung ein Köpferollen ebenfalls für unwahrscheinlich. Man werde das Ergebnis sachlich analysieren.

SPÖ verliert 630.000 Euro Förderung

Um 10 Uhr trafen sich die Vorstandsmitglieder in der Parteizentrale in Klagenfurt. Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen. Für Mittag ist eine Pressekonferenz anberaumt.

Die Kärntner Landtagswahl hatte nicht nur auf den Landeshauptmann, sondern auch auf die Finanzen der Parteien konkrete Auswirkungen. Die SPÖ verliert aufs Jahr gerechnet fast 630.000 Euro an Parteien- und Klubförderung. Die ÖVP bekommt fast 210.000 Euro mehr, und beim Team Kärnten macht das jährliche Plus knapp 420.000 Euro aus. Die Grünen müssen gut 480.000 Euro an den Landtag zurückzahlen. Nur bei der FPÖ, die nach wie vor neun Mandate im Landtag hat, ändert sich nichts, hieß es auf APA-Anfrage beim Land. Die Freiheitlichen in Kärnten kommen auf 530.000 Euro Klub- und 1,88 Millionen Euro Parteienförderung.

Für das Landesbudget ändert sich durch die Wahl nichts. Die Klubförderung 2023 kostet 2.121.962,40 Euro und die Parteienförderung 7.477.270,24 Euro. (APA, 7.3.2023)