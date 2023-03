Die beiden Sängerinnen Teodora Špirić und Selina-Maria Edbauer sollen Österreich bekanntlich heuer beim Song Contest in Liverpool vertreten. Ob sie tatsächlich die Chance dazu bekommen, wird sich im zweiten Halbfinale am 11. Mai zeigen, wenn die Wienerin und die Steirerin, die sich seit ihrer Teilnahme an der ORF-Castingshow "Starmania" kennen, mit ihrem Beitrag an den Start gehen und über ihre Teilnahme entschieden wird.

Österreichs heurige Song-Contest-Hoffnung: Teya & Salena. Foto: APA/EVA MANHART

So klingt Österreichs ESC-Beitrag

Der Song, den das Gesangsduo gemeinsam geschrieben hat, wurde nun offiziell präsentiert. Es handelt sich um eine Uptempo-Nummer mit dem Titel "Who the Hell Is Edgar?".



Das offizielle Musikvideo des Duos. Eurovision Song Contest

Ihre Meinung bitte!

Halten Sie "Who the Hell Is Edgar?" für geeignetes Song-Contest-Material oder eher nicht – und warum? Geht sich damit wohl die Teilnahme und vielleicht sogar eine gute Platzierung aus? Und haben Sie sich auch schon angehört, womit die Konkurrenz in Liverpool punkten möchte? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 8.3.2023)