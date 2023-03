Der berühmte Hollywood-Schriftzug wird heuer 100 Jahre alt. Besucher empfanden die Filmstadt aber immer ein wenig unnahbar. Das hat sich geändert. So kann man sich zum Beispiel via Airbnb in den Villen von Promis einmieten, in legendären Hotels einen Cocktail genießen und auch kulinarisch hat Los Angeles einiges zu bieten. Hier sind sie also, unsere Tipps für ein perfektes Wochenende in der Welthauptstadt des Films.

Wandern

Der Hollywood-Schriftzug wird heuer 100 Jahre alt. Bis 1949 stand dort aber "Hollywoodland", wie diese Nachtaufnahme zeigt. Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

1923 wurden zum ersten Mal 4.000 Glühbirnen auf dem Mount Lee eingeschaltet, um ein Wort mit 14 Buchstaben und 14 Metern Höhe zu beleuchten: "Hollywoodland" stand dort bis in die 1940er. Dann kippte auf einmal das "H" um und man entschied sich, den berühmten weißen Schriftzug auf "Hollywood" zu verkürzen. Seit Ewigkeiten führt auch der Wanderweg "Hollyridge Trail" rauf.

www.hollywoodsign.org

Reiten

Die Sunset-Ranch ist ein berühmter Reiterhof, der nur einen Steinwurf vom Hollywood-Schriftzug entfernt am Beachwood Drive liegt. Für 50 bis 100 Dollar werden hier Ausritte angeboten, wobei der kürzeste direkt an den weißen Lettern mit Ausblick über ganz Los Angeles endet. Längere Routen führen durch den Griffith Park oder auf den Gipfel des Mount Lee.

www.sunsetranchhollywood.com

Fahren

Foto: EPA/CAROLINE BREHMAN

Über den Mulholland Drive oder den Canyon Lake Drive kurven motorisierte Touristen von L.A. bis zum Lake Hollywood Park herauf. Dort liegt einer der besten Aussichtspunkte auf die berühmten Buchstaben. Während der "Hollywood Sign Viewpoint" direkt an der Straße überlaufen ist, lässt sich im Park dahinter fast ungestört ein Picknick mit ikonischem Ausblick genießen.

www.laparks.org/parks

So bettet sich Hollywood ...

Retro

Szenen für Apollo 13 wurden in dieser Bleibe der 1950er-Jahre gedreht oder für Quentin Tarantinos True Romance. Das Safari Inn ist ein typisches Motel in Burbank, etwas nördlich des Hollywood-Sign, aber mit einem seltenen Vorteil: Die Zimmer sind tiptop hergerichtet, wobei der Retrocharme aber behutsam erhalten wurde – ab 160 Dollar pro Nacht.

www.coasthotels.com/safari-inn-a-coast-hotel

Sehenswürdig

Das W Hollywood ist erst dreizehn Jahre alt, aber seit der Eröffnung schon selbst eine Sehenswürdigkeit zwischen Hollywood und Sunset Boulevard. Vom kleinen, feinen Pool-Deck geht der Blick in die Hollywood Hills und weit über L.A. Gerade noch leistbarer Hollywood-Chic in gemütlichen, poppigen Zimmern südlich des Griffith Park – ab 230 Dollar pro Nacht.

www.marriott.de/w_hotels/hollywood

Standesgemäss

Profis in Sachen standesgemäßer Hollywood-Unterkunft nisten sich bei einem Star ein. Tatsächlich vermieten Bürger der Beverly oder Hollywood Hills manchmal ihre Häuser via Airbnb. Zuletzt tat das etwa der kanadische Komiker Seth Rogan, um seine Interior-Design-Linie Houseplant zu bewerben. Auch an unglaubliche Architektenvillen kommt man auf diese Weise heran.

de.airbnb.com

In Hollywood schmeckt es ...

Frisch wie vom Biobauern

Gleich unterhalb der Hollywood-Lettern zieht es Harry-Styles-Fans ins Beachwood Café, das der britische Musiker in seinem Song Falling erwähnte. Das Frühstückslokal mit Sättigungsoptionen für den gesamten Tag wirbt mit Zutaten "frisch vom Bauernhof auf den Teller" und punktet dementsprechend bei biobewusster Klientel. Sympathisch einfach, immer geöffnet, aber auch immer gut besucht.

beachwoodcafe.com

Japanisch mit Ausblick

Früher galt das in den 1920ern errichtete japanische Privatmuseum Yamashiro als schöner Platz zum Schauen und als schlechte, teure Option zum Essen. Ein paar Dinge haben sich geändert. Die Kunstsammlung und der Ausblick von hier oben auf L.A. sind noch immer "wow", das Restaurant ist teuer geblieben, aber besser geworden. Hauptspeisen ab 25 Dollar, Panoramablick ohne Aufpreis.

yamashirohollywood.com

Fein auf dem Markt

Patricia Kelly Yeo, eine Food-Journalistin aus L.A., streift häufig über die Bauernmärkte der Stadt. Davon gibt es überraschend viele, und die angebotenen Speisen sind trotz moderater Preise von höchster Qualität. Zuletzt empfahl Yeo in ihrer Kolumne den Stand "The Gumbo Pot". Die Austern, die Froschschenkel und der Südstaaten-Eintopf Gumbo aus Meeresfrüchten seien dort tadellos.

www.thegumbopotsla.com

Wie in einem Hollywoodfilm ...

Warner Bros. Studios

Hollywood ist nichts ohne seine Studios, und fast alle bieten Führungen durch ihre heiligen Hallen. So auch die Warner Bros. Studios, die 2023 ebenfalls 100. Geburtstag feiern und Besucher donnerstags bis montags einlassen. Das Studio zählt bis heute zu den geschäftigsten, zu sehen gibt es neben dem bekannten Central Perk Café aus der Serie Friends viele Sets aus dem Klassiker Casablanca.

www.wbstudiotour.com

Walt Disney Studios

Foto: AP/Invision/Charles Sykes

Während Disney weltweit zu saftigen Eintrittspreisen in seine Vergnügungsparks bittet, ist es umso erstaunlicher, dass die Studios in Hollywood für die Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Weil man dort aber ebenfalls 100-jähriges Bestehen feiert, sollen ein paar Ausnahmen gemacht werden. So bieten etwa der Disney-Fanklub oder auch Disney Adventures Sondertouren an.

www.adventuresbydisney.com

Universal Studios

Foto: AP/Invision/Chris Pizello

Auch ohne Jubiläum unbedingt empfehlenswert sind die täglichen Touren durch das vier Hektar große Gelände der Universal Studios. Hier war und ist unter anderem Regisseur Steven Spielberg mit vielen seiner Sets zu Hause. Hier kann man sich vom Weißen Hai anknabbern lassen, den Krieg der Welten kämpfen oder den Desperate Housewives beim Verzweifeln zuschauen.

www.universalstudioshollywood.com

Was Einheimische in Hollywood tun

Zum Trinken ins Hotel

Marilyn Monroe wohnte zwei Jahre lang in der 1927 erbauten Hotellegende, und doch gibt es mittlerweile bessere Alternativen zum Übernachten. Ganz abschreiben sollte man das Roosevelt-Hotel dennoch nicht, vor allem weil The Spare Room über der Hotellobby als eine der besten Bars der Stadt gilt. Unbedingt probieren: den Salt & Vinegar Martini mit Erdäpfelwodka.

www.spareroomhollywood.com

Musik vom Plattenladen

Vinyl erlebt auch in den USA ein beachtliches Revival unter Haptikern und Liebhabern großformatiger Coverdesigns. Das Amoeba Music am Hollywood Boulevard gehört zu den größten Geschäften des Landes, auf gute Beratung wird dort nach wie vor Wert gelegt. Die Preise in dem durchwühlbaren Monument für Langspielpatten sind aber überraschend moderat geblieben.

www.amoeba.com/our-stores

Radeln am L.A.-River

Der Los Angeles River ist weder lang (80 Kilometer) noch idyllisch. Ohne die betonierte Wasserader mit ihrem Ursprung im San Fernando Valley wäre aber weder die Existenz von Hollywood noch von L.A. denkbar. Das asphaltiere Flussbett war in Actionfilmen wie Terminator 2 zu sehen, und der 50 Kilometer lange Radweg "Los Angeles River Bikeway" zieht immer mehr Bewegungshungrige an. (RONDO, Sascha Aumüller, 12.3.2023)

lariver.org