Was in die Räumlichkeiten des Maria Treu kommt, ist noch nicht bekannt.

Aus fürs Maria Treu



Mehr als 100 Jahre gab es das Kaffeehaus vor der Piaristenkirche im achten Bezirk. Vor allem der riesige Schanigarten auf dem imposanten Kirchenvorplatz war das Aushängeschild. In den letzten Jahren wurde dieser nur mehr von der Pizzeria Il Sestante bespielt, die das Café 2016 von der Vorbesitzerin übernahm. Das war aber nicht wirtschaftlich genug, deswegen hat man das Maria Treu nun einem neuen Pächter überlassen: Franz Haslinger, Gründer der Burgerlokale Weinschenke. Davon gibt es bereits vier Lokale in Wien, aus dem Maria Treu könnte eine fünfte Dependance werden. Bestätigen wollte man das aber noch nicht.

Eissaison ist gestartet

In Social Media wird es schon eifrig geteilt: Der Eissalon Tichy am Wiener Reumannplatz öffnet am 10. März wieder seine Pforten, womit einer Eismarillenknödelparty nichts mehr im Wege steht.

Auch die Eisgreißler-Filialen in der Neubaugasse, der Schottengasse und der Inneren Stadt sind ab 10. März aus der Winterpause zurück. Bereits seit einer Woche sind auch wieder alle Filialen von Veganista geöffnet, ebenfalls schon seit 2. März gibt es das köstliche Eis von Gelato Carlo am Hamerlingplatz in der Josefstadt.

Neues Lokal von Konstantin Filippou

Ende März ist es so weit: das neue Lokal von Sternekoch Konstantin Filippou, Mama Konstantina. Unter dem Namen werden vorgekochte Speisen im Glas schon länger angeboten. Nun kommt ein Restaurant mit griechischer Küche dazu. Geöffnet hat es Montag und Dienstag, da sind die anderen Filippou-Lokale geschlossen.

Mama Konstantina

Döblinger Hauptstraße 17, 1190 Wien

Wiens erste Foodhalle



Eigentlich wollte man Wiens erste Foodhalle bereits im November aufmachen, jetzt wird es eben der Mai. Vielleicht eh besser, da kann man dann schon draußen sitzen. Mittlerweile steht ein Teil der Gastronomiebetriebe fest, die die alte Badner-Bahn-Remise kulinarisch bespielen werden: Veggiezz, Trixie Kiddo’s BBQ, Papa Duck und Buffalino.

Gleisgarten

Eichenstraße 2, 1120 Wien

Wirtshausfestival Felix am Traunsee startet am 24. März

Das Kulinarikfestival rund um den Traunsee und die Region Almtal startet zwar erst in zwei Wochen, doch das Programm ist dicht und die Plätze begehrt. Eine frühe Buchung von Events ist daher empfohlen. Diese reichen vom Dinner, das nur von Köchen mit dem Vornamen Lukas zubereitet wird (darunter der Gault&Milllau-Koch des Jahres 2023, Lukas Nagl), über Kaffeeworkshops bis zu Themenkochkursen.

Wirtshausfestival Felix, 24. März bis 1. Mai 2023