Am letzten Tag der Pariser Modewoche ließ Chanel-Designerin Virginie Viard die Kamelie sprechen

Das französische Modehaus Chanel schickte am Dienstag seine Herbstkollektion über einen abgedunkelten Laufsteg, im Zentrum der Show stand die Kamelienblüte, das Schlüsselsymbol der französischen Luxusmarke. Das Motiv zog sich durchs Setdesign wie die Entwürfe von Designchefin Virginie Viard. Die Models marschierten in glänzenden Plateaustiefeln und gemusterten weißen Strumpfhosen um Kamelienskulpturen herum, auf die Bilder des Models Nana Komatsu projiziert wurden, deren Styling an die Filmfigur Polly Maggoo aus den 1960er-Jahren erinnerte. Zum Ende der Show hin leuchteten die Kamelien rot und rosa. (Reuters, red, 7.3.2023)