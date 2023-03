10. Staffel startet am 18. April – Wer die weiteren der insgesamt sechs Investoren sind, ist noch nicht bekannt

Clever Clover-Geschäftsführer Heinrich Prokop bei neuer Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 dabei. Foto: PULS 4/Gerry Frank

Wien – Die Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" kehrt für ihre 10. Staffel ab 18. April, um 20.15 Uhr, auf Puls 4 und in der Streamingapp Zappn zurück. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens nimmt eine Jubiläumsrunde an Investoren teil. So kehrt Clever Clover-Geschäftsführer Heinrich Prokop als "Business Angel" zurück.

"Wichtig ist mir seit Beginn meiner Tätigkeit als Investor wertschätzendes, aber auch ehrliches Feedback zu geben. Gründer vertragen die Wahrheit. Sie haben vielmehr auch ein Recht darauf", hielt er in einer Aussendung fest. Der erfolgreiche Cerealien-Produzent freut sich auf "eine ideale Gelegenheit, um neue Konzepte zu sehen". Wer die weiteren der insgesamt sechs Investoren sind, verrät Puls 4 noch nicht. (APA, 7.3.2023)