Die Ursache für die Explosion in dem Gebäude in Dhaka ist zunächst noch unklar. Die Rettungsarbeiten sind im Gange

Mindestens 34 Verletzte sind laut Feuerwehrsprecher in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: REUTERS/ MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Dhaka – Bei einer Explosion in einem fünfstöckigen Gebäude in Bangladesch sind mindestens 15 Menschen getötet und dutzende verletzt worden. Rettungskräfte hätten nach der Explosion in der Hauptstadt Dhaka am Dienstagnachmittag die Leichen von zwei Frauen und sechs Männern vor Ort gefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Ursache für die Explosion in dem kommerziell genutzten Gebäude war demnach zunächst unklar. Die Rettungsarbeiten dauern an. Mindestens 34 Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden. (APA, 7.3.2023)