19.40 REPORTAGE

Re: Sie sollte sterben – Was tun EU-Länder gegen Frauenmorde? Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Österreich ist das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer getötet werden. Welche Verantwortung haben Politik und Justiz? Wie können Frauen besser geschützt werden?

Bis 20.15, Arte

20.15 LANDLEBEN

Sechzehneichen (D 2012, Hendrik Handloegten) Wegen ihrer heftigen allergischen Husten anfälle ziehen Laura, ihr Mann Nils und ihre Tochter Fanny aufs Land in eine idyllisch gelegene "Gated Community". Doch dort ist nicht alles so nett und fein, wie es zunächst scheint. Und Lauras Skepsis mehr als angebracht. Mit Heike Makatsch und Mark Waschke. Bis 21.45, ARD

20.15 ZWÄNGE

Portrait of a Lady (USA 1996, Jane Campion) England, 1872: Die junge Amerikanerin Isabel (Nicole Kidman) ist abenteuerlustig und ein Freigeist. Damit eckt sie im konservativen England des 19. Jahrhunderts an, denn dort zählen Anstand und Manieren. Romanverfilmung (1996) von Oscargewinnerin Jane Campion über gesellschaftliche Zwänge und Manipulation. Bis 22.30, Arte

Shout! Factory

20.15 MYSTERIÖS

Der Schwarm (6–8/8) Heute stehen die letzten drei Folgen der Serienadaption von Frank Schätzings Bestseller auf dem Programm, rätselhafte Phänomene aus den Tiefen der Ozeane bedrohen weiterhin die Menschheit. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Die Unbeugsamen Filmemacher Torsten Körner erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik und von ihrem Kampf um demokratische Entscheidungsprozesse.

Bis 21.50, 3sat

20.15 AGENT

James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug (The World Is Not Enough, USA 1998/99, Michael Apted) Es beginnt vor dem Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao: James Bond in Hochform, Pierce Brosnan als würdiger Nachfolger, dem nicht einmal eine Lawine auf Dauer etwas anhaben kann.

Bis 22.45, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Iran – Frau, Leben, Freiheit Reporterin Isabella Purkart hat mit Iranerinnen gesprochen, die für ein Leben in Freiheit riskieren, verhaftet, gefoltert oder getötet zu werden. Außerdem kommen Exil-Iranerinnen zu Wort, die den Aufstand ihrer Landsleute aus der Ferne unterstützen und akribisch dokumentieren. Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Dokumentation Born in Evin – Geboren in einem iranischen Gefängnis. Bis 23.55, ORF 2

0.15 PROVINZ

Niemand ist bei den Kälbern (D 2021, Sabrina Sarabi) Verfilmung des Bestsellers von Alina Herbing über eine junge Frau, die gegen die Tristesse ihres Lebens in der ostdeutschen Provinz rebelliert. Antiheimatfilm mit Saskia Rosendahl über Sinnsuche und das Pa triarchat auf dem Land. Bis 2.05, Arte

Kämpft gegen patriarchale Strukturen auf dem Land: Saskia Rosendahl

in "Niemand ist bei den Kälbern", 0.15, Arte. Foto: Weydemann Bros. / Max Preiss