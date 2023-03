Shahrzad Nazarpour, nachdem sie ihren Hidschab abgelegt hat. Rainer Berson

Eine junge Schauspielerin aus dem Iran legt den Hidschab ab und wirft ihre meterlangen Haare so wild herum, dass die Luft nachher flirrt. Shahrzad Nazarpour ist 25 Jahre alt und lebt seit kurzem in Österreich. Selfies postet sie nur mit Hidschab-Filter, um ihre Eltern in Teheran nicht zu provozieren. Der Schauspielberuf war ihr in ihrem Geburtsland nicht mehr möglich, ihr Spielstil schlichtweg Hidschab-sprengend. In der Performance Hijab offline erzählt sie davon. Das verblüffende Kurzstück ist als Wiederaufnahme Teil des Skin-Performance-Festivals, das soeben im Dschungel Wien gestartet ist.

Skin, also Haut, ist dabei durchaus wörtlich zu verstehen. Es geht in den sich an ein jugendliches Publikum sowie an junge Erwachsene richtenden Stücken, Filmscreenings, Workshops und einer Ausstellung um die eigene Haut und die Erfahrungen, die man in ihr macht. Also um den eigenen Körper und darum, wie er aufgrund seiner Beschaffenheit zum Angriffsziel von außen werden kann.

Partizipative Format

Das Festival – es ist Ausgabe Nummer vier – hat sich in dieser nunmehr letzten Spielzeit von Dschungel-Chefin Corinne Eckenstein (auf sie folgt ab Herbst Anna Horn) zu einem Hit entwickelt. Dabei profitiert das Theaterhaus im Museumsquartier von der auf seinen Bühnen seit Jahren gepflegten Diversität sowie einer dichten Themenpalette, die sich der gesellschaftspolitisch relevanten Fragestellungen umgehend annimmt und diese in oft partizipativen Formaten verhandelt.

In Riot im Oikos, einem Performanceprojekt des Vereins love2laugh von Berenice Pahl und Olivia Jaques, die gemeinsam Regie führen, treten insgesamt sieben Performerinnen (u. a. Guadalupe Aldrete, Anna Gaberscik, Shahrzad Nazarpour, Julischka Stengele) dazu an, die marginalisierten oder vergessenen Protagonistinnen der Geschichte und ihre Bedeutung nachzureichen – Philosophinnen, Politikerinnen, Frauenrechtlerinnen oder Medizinerinnen.

Riot im Oikos (der Oikos bezeichnete im antiken Griechenland die Hausgemeinschaft) ist eine Mischung aus Erzähltheater, Konzert, begehbarer Installation und Lecture-Performance. Beginnend bei einer jungen thrakischen Magd der An tike zeichnet die Aufführung eine Chronologie des weiblichen Aufbegehrens durch die Jahrhunderte her auf bis in die Gegenwart nach: von der antiken Rednerin Aspasia von Milet über indigene Frauen, die anno 1600 mittels Sexstreik ein Kriegsende erzwangen, und Hildegard von Bingen bis zur persischen Feministin Fatima Barghani.

Strenge Show

Xéna N.C. alias Xena Petrovic und Olivia Jaques_ befeuern die energetische und in ihrer aktivistischen Power auch strenge Show mit zünftigen Rapp-Zeilen: "Listen, es ist Zeit, euch zu verpissen", heißt es einmal. Musikalisch gehen dabei beispielsweise Mittelalterklänge in Hip-Hop über. Sämtliche Vorstellungen sind bereits ausverkauft; im Juni folgen weitere Termine.

Insgesamt versammelt das Skin-Performance-Festival bis 18. März sieben internationale Gastspiele und zwei lokale Produktionen. Die mittwöchige Eröffnungsperformance Vis Motrix der deutschen Gruppe Cocoon Dance beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Maschine und Körper; in Dr Churz, dr Schlungg und dr Böös performen zwei Tänzer Männlichkeitsriten; in Pink Unicorns der spanischen Gruppe La Macana erobern zwei Männer einen Indoor-Spielplatz.

Ein Voguing-Ball und ein Queer Slam gehören ebenso zum Programm, auch Kurzentschlossene können dabei sein! (Margarete Affenzeller, 8.3.2023)