In dieser Galerie: 2 Bilder Auf ein Detail kommt es an: Die neue Moonswatch "Mission to Moonshine Gold" hat einen Sekundenzeiger aus einer besonderen Goldlegierung. Foto: Swatch Das hellgraue Gehäuse besteht wie gehabt aus Bioceramic. Foto: Swatch

In den sozialen Medien wurde bereits im Vorfeld heiß diskutiert, wie denn die neue für heute, 7. März, angeteaserte Moonswatch "Mission to Moonshine Gold" aussehen könnte. Es kursierten diverse künstlerische Interpretationen im Netz – manche fantasievoll, manche eher daneben. Viele wünschten sich eine Goldversion des Bestsellers, der im vergangenen Jahr als eine Kooperation von Swatch und Omega auf den Markt kam und die Designmerkmale der legendären Speedmaster von Omega trägt. Doch sie wurden enttäuscht.

Ein bisserl Gold

Das nur in Boutiquen in Tokio, Zürich, Mailand und London bereits verfügbare Modell der Moonswatch "Mission to the Moon" besteht dennoch zu einem Teil aus Gold. Wenn auch nur aus einem kleinen: Konkret ist es der Sekundenzeiger, der aus Omegas eigener Goldlegierung "Moonshine Gold" hergestellt wurde. Die Omega Moonshine Gold-Beschichtung besteht laut eigenen Angaben aus recyceltem Gold aus der eigenen Raffinerie der Marke. Die spezielle 18 Karat Gelbgoldlegierung wurde von Omega im Jahr 2019 kreiert und ist von dem leuchtenden Mondlicht vor einem dunkelblauen Himmel inspiriert und resultiert in einem helleren Farbton als herkömmliches 18 Karat Gelbgold.

Laut Swatch hat der Vollmond einen magischen Einfluss auf viele Dinge – auch auf den Menschen. Konsequent daher das Statement der Marke: "Dieser besondere Sekundenzeiger wurde ausschließlich während des Vollmonds im Februar produziert, wie aus dem der Uhr beiliegenden Zertifikat hervorgeht." Das klingt schon ein bisserl nach Esoterik. Weitere Modelle werden während des nächsten Vollmonds an anderen Orten erhältlich sein, verspricht man. Damit ist klar, dass die Veröffentlichung nicht zufällig gewählt wurde, denn der nächste Vollmond ist am Veröffentlichungstag, also heute, erreicht.

Das Modell kommt mit schwarzem Zifferblatt samt weißen Markierungen in einem hellgrauen Gehäuse daher. Material der Wahl ist wie auch bei den vorherigen Modellen Bioceramic. In Tokio wurden die ersten Exemplare bereits verkauft, wie Fans auf Twitter berichteten. Die Uhr kommt in der bekannten Box in schwarz-goldener Anmutung.

In der Schweiz soll die Uhr um 19 Uhr für eine Stunde verfügbar sein und für 275 Schweizer Franken zu haben sein. Der Europreis für die nicht limitierte Uhr, die nicht online erhältlich sein wird, beträgt 285 Euro. In Zürich, so berichtet die Schweizer "Blick", stehen manche Fans schon seit halb fünf Uhr früh vor der Boutique. (max, 7.3.2023)