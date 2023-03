Was die Länder zu ORF-Haushaltsabgabe ohne regionale GIS-Abgaben sagen; Pamela Rendi-Wagner über Störfeuer bei Armin Wolf in der "ZiB 2"; Daisy & the Six" auf Amazon Prime; Missy May ersetzt Karina Sarkissova bei den ORF-"Dancing Stars"

Wohin der ORF 2-Infobereich steuert, erzählt Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher im STANDARD-Interview. Foto: APA/HANS PUNZ

ORF-3-Chefredakteurin Lorenz-Dittlbacher: "Ich bin immun gegen Interventionen" – Man hat zehn Minuten Zeit, die Stoppuhr läuft: Lou Lorenz-Dittlbacher erklärt, warum sie die "ZiB 2" nicht vermisst und weshalb ORF 3 unverzichtbar sei

ORF-Finanzierung: ORF-Haushaltsabgabe ohne regionale GIS-Abgaben – das sagen die Länder – Kärnten, Tirol und Burgenland verlangen Kompensation des Bundes für bisherige Einnahmen aus der GIS

ORF-Finanzierung: Finanzministerium hat "aktuell keine Pläne", Abgaben auf GIS mit ORF-Haushaltsabgabe ins Budget zu übernehmen –Sprecher: "Kann Zeitungsberichte nicht bestätigen"

TV-Tagebuch: "Bis jetzt gibt es keine Kandidaten": Pamela Rendi-Wagner über Störfeuer bei Armin Wolf in der "ZiB 2" – Was kann sie besser als Doskozil? "Verantwortung tragen." – Wie lange das noch sein wird, ist auch nach diesem munteren Talk natürlich schwer zu sagen

Serienpremiere: Daisy & the Six" erzählt die turbulente Story einer Band in Anlehnung an Fleetwood Mac – Riley Keough spielt die freigeistige Daisy, die nicht länger Muse unter untalentierten Männern sein wollte. Gedreht wurde die Amazon-Prime-Serie zum Großteil an Originalschauplätzen in L.A.

Ökothriller: Rund 600.000 Zuseherinnen und Zuschauer zum Auftakt von "Der Schwarm" in ORF 1 – Die erste Folge der Serienadaption des Schätzing-Bestseller sahen im Schnitt 569.000 bei 20 Prozent Marktanteil

ORF-"Dancing Stars": Missy May ersetzt Karina Sarkissova – Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin springt ein: "Ich sehe mich nicht als Ersatz, denn eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen" – Sie kann am Freitag nicht rausgewählt werden

Neue Staffel: Puls 4-Show "2 Minuten 2 Millionen" mit Cerealien-Produzent Heinrich Prokop als Investor – 10. Staffel startet am 18. April – Wer die weiteren der insgesamt sechs Investoren sind, ist noch nicht bekannt

Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Von Frauenwahlrecht zum Gendersternchen – Ist der Feminismus noch am richtigen Weg? – Ab 22.10 auf Puls 4

Bericht: Europarat-Plattform beklagt Rückgang der Pressefreiheit in Europa – Der Jahresbericht 2022 zeigt neben Getöteten im Ukraine-Krieg auch eine deutlichen Anstieg der Zahl inhaftierter Journalisten

Switchlist: Islandfieber, ORF-Chef im "Report". Wie der Hund auf den Menschen kam, Miss Undercover, Pulp Fiction, Kreuz und quer: Menschenskind: TV-Hinweise für heute Abend.

