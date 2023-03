Der Schwerpunkt liegt dabei auf Arbeiten aus Lateinamerika. Das Festival beginnt am Mittwoch

Tierische Verwandlungen: "My Love Affair with Marriage" von Signe Baumane ist ein animierter Langfilm, der beim Festival Tricky Women neben 171 Kurzfilmen gezeigt wird. Foto: Tricky Women © My Love Affair with Marriage, Signe Baumane

Am kommenden Sonntag werden nicht nur in Los Angeles goldene Preise verliehen. Kurz bevor die kleinen Oscar-Buben dran sind, darf in Wien jemand die goldene Filmrolle der Maria Lassnig mit nach Hause nehmen. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis des Animationsfilmfestivals Tricky Women trägt den Namen der österreichischen Malerei-Pionierin nicht von ungefähr. Seit 2001 widmet sich das Festival dem "emanzipatorischen Potenzial des Animationsfilms von Frauen und genderqueeren Künstler*innen".

Erfreulicherweise ist Tricky Women eines der wenigen Festivals, die ihren Online-Auftritt aus den Corona-Jahren in die postpandemische Zeit mitgenommen haben. Der Großteil der Filmprogramme ist sowohl online als auch vor Ort in Wien zu sehen. Das ermöglicht auch Nicht-Wienern einen virtuellen Festivalbesuch, sogar mit zusätzlichem Making-of-Material zu den Filmen.

Offline ist das Festivalzentrum im Metro-Kinokulturhaus beheimatet, mit zusätzlichen Vorstellungen an weiteren Orten in Wien. Insgesamt werden 171 animierte Kurzfilme gezeigt. Auch ein Österreich-Panorama ist Teil des internationalen Festivals.

Nach der Eröffnung am Mittwochabend im großen Gartenbaukino widmet sich Tricky Women heuer unter anderem dem Schweizer Animationsfilm, aktuellen Animationsarbeiten aus Lateinamerika und in der "Femmage" genannten Retrospektive der Animationspionierin Emma Calder aus Großbritannien. Sie ist die "Königin der Collage" und bringt mit Cut-outs und Kartoffeldrucken eine anarchische Punk-Ästhetik in ihre Mixed-Media-Animationsfilme. Für ein Gespräch im Österreichischen Filmmuseum kommt sie persönlich nach Wien.

Knödel ohne Füllung

Der Lateinamerika-Fokus reicht von Argentinien über Kolumbien bis Mexiko und thematisiert "Unbewusstes und Surreales, Familiendynamiken, Protestbewegungen und staatliche Repressionen". Neben den vielen Kurzfilmen wird auch ein animierter Langfilm gezeigt. Regisseurin Signe Baumane stellt My Love Affair with Marriage persönlich in Wien vor. Darin erzählt sie von der jungen Frau Zelma. Ihr Weg führt von der Insel Sachalin im fernen Osten der Sowjetunion über Riga und Schweden bis nach Kanada. Dabei versucht sie, sich von einem traditionellen Ehekonzept zu befreien. Weder im Kommunismus noch im Kapitalismus bieten ihr die Beziehungen zu Männern Freiheit.

Stattdessen bekommt sie von ihrem russischen Mann gesagt, sie sei "ohne ihn wie ein Knödel ohne Füllung". Viel romantischer wird’s für Zelma dann auch mit einem blonden Schweden nicht. Der Film spielt nicht nur mit Unschärfen, interessanten Umgebungstexturen und tierischen Verwandlungen, sondern liefert auch humorvolle Songs und eine witzige Meta-Ebene.

Tricky Women bietet auch 2023 wieder einen guten Animationsfilmkontrast zu den disneyfizierten Hochglanzbildern, in einem Jahr, in dem die Oscars auch in der Kategorie Bester Animationsfilm wieder männlich dominiert sind.