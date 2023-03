"Wir müssen Frauen und ihre Lebensrealitäten ernst nehmen", sagt Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat zum Frauentag einen "Perspektivenwechsel" gefordert. "Zu oft orientiert sich unser Handeln an den Bedürfnissen von Männern. Es ist dringend an der Zeit für einen Perspektivenwechsel. Wir müssen Frauen und ihre Lebensrealitäten ernst nehmen und in allen Bereichen Schritte setzen", so Rauch. Die grüne Frauensprecherin Meri Disoski forderte verpflichtende Lohntransparenz, zeitgemäße Karenzmodelle und Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.

Die Situation für Frauen in Österreich zu verbessern ist für Rauch eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. "Damit Frauen die gleichen Chancen bekommen, müssen wir an vielen Schrauben drehen, zum Beispiel dem Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Nur so können wir mehr Frauen ermöglichen, auch in Vollzeit zu arbeiten", sagte Rauch in einer Aussendung.

Handlungsbedarf bei Sorgearbeit

Disoski verwies auf die um 19 Prozent geringeren Löhne für Frauen und forderte dagegen verpflichtende Einkommensberichte für Unternehmen ab 35 Mitarbeiterinnen, in denen auch einzelne Gehaltsbestandteile angeführt werden. Diese Berichte sollen über Betriebsräte für alle Mitarbeitenden zugänglich sein. Dort, wo ungleiche Bezahlung nachgewiesen wird, sollten künftig die Arbeitgeber in der Pflicht sein, konkrete Maßnahmen zu setzen, um geschlechtsbedingte Lohndiskriminierung in ihrem Betrieb zu beenden, verlangte Disoski.

Handlungsbedarf ortet die Frauensprecherin der Grünen auch bei der fairen Aufteilung unbezahlter Sorgearbeit. "Wenn zwei Drittel der unbezahlten Sorgearbeit von Frauen, zwei Drittel der bezahlten Erwerbsarbeit hingegen von Männern verrichtet werden, haben wir hier eine eklatante Schieflage. Mit zeitgemäßen Elternkarenz- und Elternteilzeitmodellen können wir das ändern", so Disoski. Und schließlich verlangte die grüne Frauensprecherin auch einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Das hat für sie "höchste Priorität". (APA, 7.3.2023)