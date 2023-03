Teya & Salena präsentierten Mittwochfrüh ihren Song-Contest-Song "Who the Hell Is Edgar?". Foto: APA

Irgendwas mit Edgar Allan Poe, Sekretärinnen und der Musikindustrie. Ungefähr so müssen die Überlegungen gewesen sein, die zu dem Lied Who the Hell Is Edgar? geführt haben. Es ist jener Song, mit dem Österreich und seine Vertreterinnen Teya & Salena heuer beim Song Contest antreten werden. Er findet am 13. Mai in Liverpool, England, statt.

Und man muss sagen, selten hat ein heimischer Song-Contest-Beitrag in den letzten Jahren weniger peinlich gewirkt. Gut, die Latte liegt da gewissermaßen am Boden, dennoch ist der Uptempo-Song ein Eckhaus gewitzter, als andere heimische Beiträge es waren, die man bereitwillig während des ersten Hörens schon wieder vergessen hat.

Das Lied mag immer noch von der Stange kommen, aber das Video ist nett anzuschauen, die Garderobe gelungen, die Story – großes Wort – okay umgesetzt – samt zeitgeistigen Anspielungen, die gerade beim Song-Contest-Publikum gut ankommen werden: Stichwort Dame mit Bart. Eine Prognose abzugeben ist immer gefährlich, aber der Einzug ins Finale sollte dieses Jahr möglich sein. (Karl Fluch, 8.3.2023)