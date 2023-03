Der Wissenschaft sind aktuell dreizehn Vitamine bekannt, die für den Menschen lebensnotwendig sind. Zu differenzieren ist dabei zwischen wasserlöslichen wie etwa Vitamin C und fettlöslichen wie Vitamin A, die sich dadurch unterscheiden, dass sie im Körper unterschiedlich gut und unterschiedlich lange gespeichert werden können. Bei den meisten davon ist es möglich, sie durch eine ausgewogene Ernährung dem Körper in ausreichender Form zuzuführen.

Vitamin D: Im Winter herrscht oft Mangel

Einen Sonderfall stellt Vitamin D dar, das eine wichtige Rolle beim Knochenaufbau spielt und auch Demenz vorbeugen soll: Es kann als einziges Vitamin vom Körper durch direkte Sonneneinstrahlung selbst hergestellt werden. In den langen Wintermonaten, in denen man die Sonne seltener zu Gesicht bekommt als sonst, wird das für einen Großteil der Menschen in unseren Breitengraden jedoch zum Problem – und viele beginnen auf ärztlichen Rat hin, Vitamin D-Präparate einzunehmen, um dem Mangel an diesem Vitamin entgegenzuwirken.

Was im Fall dieses Vitamins aus medizinischer Sicht durchaus einen Sinn ergibt, gilt nicht für alle Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Co enthalten. Medizinische Fachleute vertreten vielfach die Meinung, dass diese für gesunde Menschen überflüssig seien. Es wird oftmals davon abgeraten, Vitaminpräparate auf Verdacht, ohne ärztliche Diagnose einzunehmen. Auch gesundheitliche Risiken durch Überdosierung und Wechselwirkungen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln drohen. Zudem sollte man sich nicht darauf verlassen, seine sämtlichen Ernährungsverfehlungen auf diesem Wege ausbügeln zu können. Nicht umsonst findet sich auf den Packungen von Vitaminpräparaten und Co häufig der Hinweis "Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise". Dennoch machen sich viele Menschen Sorgen, dass ihnen etwas fehlen könnte – und setzen aus verschiedenen Gründen auf Vitamine aus der Apotheke oder Drogerie.

Wie ist das bei Ihnen?

Nehmen Sie Vitaminpräparate ein – und wenn ja, welche? Wurde Ihnen von ärztlicher Seite bereits zu Vitamin D oder einem anderen Nahrungsergänzungsmittel geraten? Oder brauchen Sie derlei nicht, weil Sie sich ohnehin ausgewogen ernähren? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 9.3.2023)