Overlay Ads werden im April abgeschafft. Diese gelten als besonders störend – das sieht jetzt auch das Unternehmen so und bietet derartige Banner nicht mehr an

Ab 6. April ist Schluss mit einer besonders intrusiven Werbeform. Foto: Dado Ruvic, Reuters

Unter den millionenfach ausgespielten Werbungen auf Youtube gehören sie zur nervigsten Form: die sogenannten Overlay Ads. Im April verbannt die Plattform jetzt die intrusiven Banner.

Bei Overlay Ads handelt es sich in der Regel um ein Werbebanner, das beim Ansehen eines Videos eingeblendet wird. Diese Anzeige kann man zwar immer schließen, aber diese Form der Werbung wirkt sich als enorm störend aus, wenn man gerade in ein Video vertieft ist. Das sieht man auch bei Youtube so: In einem neuen Beitrag auf der Youtube-Hilfeseite erklärt das Unternehmen, dass die Plattform ab April ihre Overlay-Anzeigen abschafft.

Anfang April ist Schluss



Die Werbung behinderte das Seherlebnis, hieß es. Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass es das Engagement auf "leistungsfähigere" Anzeigenformate verlagern wolle, was wiederum darauf hindeutet, dass Overlay Ads sich auch bei der Werbekundschaft überschaubarer Beliebtheit erfreuten. Diese Änderung gilt nicht nur für die Desktop-Variante von Youtube, sondern auch für die mobile Version.

Einen Monat lang müssen Youtube-Nutzerinnen und -Nutzer die Overlay Ads noch ertragen. Ihr vordefiniertes Todesdatum ist der 6.April. Auf die an den Werbeeinnahmen beteiligten Creator soll das Ende dieser Werbeform nur "begrenzte Auswirkungen" haben, wie das Unternehmen mitteilte. Auf der offiziellen Supportseite der Videoplattform werden die Banner bereits als "klassisches Werbeformat" bezeichnet. (red, 8.3.2023)