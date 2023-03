Der Sinn in der Arbeit spielt bei der Berufswahl eine wichtige Rolle. Foto: apa

Die Zahl der offenen Stellen bewegt sich österreichweit weiterhin auf hohem Niveau. Besonders groß ist der Bedarf im Dienstleistungsbereich und in der Produktion, zeigt eine Auswertung der Statistik Austria. Doch in welchen Berufsfeldern würden in Österreich lebende Menschen am liebsten arbeiten, wenn sie es sich völlig frei aussuchen könnten? Das hat sich die Verkaufs- und Jobplattform Willhaben in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent angesehen.



Auf die Frage "Wenn Sie es sich völlig frei aussuchen könnten: In welchem Berufsfeld würden Sie ab morgen gerne arbeiten?" haben die insgesamt 1.050 Befragten ungestützt mehr als 60 verschiedene Jobs und Arbeitsfelder genannt. Folgende Traumberufe wurden am häufigsten angeführt:

Gesundheit/Pharma/Soziales: 6,7 Prozent

Management/Führungskraft/Geschäftsführerung: 6,5 Prozent

Bildung/Training/Erziehung: 4,2 Prozent

Im Büro: 3,7 Prozent

IT/Telekommunikation: 3,2 Prozent

Bei den Lieblingsberufen gibt es aber laut dieser Umfrage auch ganz deutliche Geschlechterunterschiede. Während bei den Frauen das Arbeitsfeld Gesundheit/Pharma/Soziales am häufigsten genannt wurde, liegt bei den Männern Führungskraft/Management/Geschäftsführung an erster Stelle.

Die beliebtesten Berufsfelder in den Bundesländern

Unterschiede gibt es aber auch auf regionaler Ebene. In Wien sowie in Oberösterreich und in Salzburg stand – wenn man es sich frei aussuchen könnte – die Option, im Management bzw. als Führungskraft oder Geschäftsführer tätig zu sein, an erster Stelle. In Niederösterreich und dem Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten sowie in Tirol und Vorarlberg waren hingegen Gesundheit, Pharma und Soziales die beliebtesten Wunschbranchen.

In Tirol und Vorarlberg gaben so viele Befragte an, in den Bereichen Gastronomie, Hotel und Tourismus tätig sein zu wollen, wie in keinem anderen Bundesland. Die Branchen IT und Telekommunikation waren in allen Bundesländern unter den Top Five zu finden – außer in Oberösterreich und Salzburg. Die Antwortmöglichkeit Bildung, Training und Erziehung befand sich sowohl in Wien als auch in Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten unter den Top Five jener Berufsfelder, in denen die Teilnehmenden am liebsten arbeiten würden.



Marketagent führte dafür im Herbst 2022 insgesamt 1.050 Interviews zum Thema "Jobsuche" durch. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 15 und 59 Jahren, die aktuell auf Jobsuche sind bzw. in den letzten zwölf Monaten waren. Das Sample ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung. (red, 8.3.2023)