Erst im Juli eröffnete man die vegane Filiale. Nun ist sie wieder ein "normaler" Burger King.

Foto: Burger King

Die Aufregung war vergangenen Sommer groß: Der Fastfood-Konzern Burger King modelte seine Filiale im Wiener Westbahnhof in eine zu 100 Prozent pflanzliche Dependance um. Das bedeutete: Alles, was man in der Filiale bestellen konnte, war vegan – von den Pattys über die Saucen und den Käse bis hin zum Eis.

Veganer und Veganerinnen mussten nicht mehr genau schauen, was sie bestellen und konsumieren, Verwechslungsgefahr mit Fleischprodukten ausgeschlossen. Bei der Eröffnung standen zig Menschen Schlange (auch wegen der Gratisburger), sogar der STANDARD mischte sich unter die neugierigen Burger-Fans und kostete sich durch das pflanzenbasierte Sortiment.

Aus für rein vegan



Und nun? Ist der vegane Burger King wieder ein alter Burger King. Da werden die knalligen grünen Signal-Beklebungen abgezogen und das "100 % vegan" entfernt. Ein Twitter-User konnte die Situation festhalten:



Die rein vegane Burger-King-Filiale ist somit Geschichte. Nach neun Monaten bietet man im Vorzeigestore wieder das ursprüngliche Sortiment an. Das bestätigte der Filialleiter gegenüber dem "Brutkasten". Alle Burger gibt es wieder mit Fleisch, vegan bleibt aber als Alternative erhalten.

Alternative wird gesucht



Auf Anfrage des STANDARD bestätigte Burger King das Aus: "Für den Moment sind wir der steigenden Nachfrage vieler Gäste nachgekommen, am Westbahnhof auch mal wieder das gesamte Sortiment anzubieten."

Da aber die vegane Filiale am Westbahnhof alle Erwartungen übertroffen habe, plane man ein 100-prozentig veganes Restaurant in Österreich anzubieten. Die Suche nach einem geeigneten Standort, so Burger King, laufe bereits. (rec, 8.3.2023)