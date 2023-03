Die Wiener Linien setzen am 8. März ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit von Frauen und lassen die U3 nicht wie gewohnt in der Herrengasse halten

Für 24 Stunden heißt die Herrengasse nun Frauengasse. Foto: Wiener Linien

Wien – Die Wiener Linien waren anlässlich des Frauentags nicht nur in den sozialen Medien aktiv – dort heißt man jetzt "Wienerinnen Linien" –, sondern auch in der U-Bahn. In der Nacht auf Mittwoch wurden die Schilder der U3-Station Herrengasse überklebt. Der Name der Station lautet nun "Frauengasse" und soll für mehr Sichtbarkeit sorgen. Die "Guerilla"-Aktion wurde in einem Video auf dem Instagram-Kanal der Linien geteilt.

Der Name der Station orientiere sich an umliegenden Straßen und Gassen oder wichtigen Gebäuden, hieß es. Da ein Großteil aller Verkehrsflächen in Wien neutral oder männlich benannt sei, gebe es im Wiener U-Bahn-Netz keine weiblich besetzten Stationsnamen, so die Wiener Linien. Das wolle man zumindest für einen Tag ändern. Im Netz wird die Aktion positiv aufgenommen.

Auch in den sozialen Medien will das Unternehmen den Frauentag sichtbar machen. Auf ihrer Website holen die Wiener Linien deshalb fünf Mitarbeiterinnen vor den Vorhang. (wie, 8.3.2023)