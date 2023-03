Wien – Die "Kurier"-Digitalvermarktung K-Digital ist seit Februar exklusiver Vermarkter von exxpress.at und sorgt auch für die technische Abwicklung und die programmatische Umsetzung im Bereich Ad Operations. Auch die monatlich erhobenen ÖWA-Zahlen von exxpress.at werden künftig im Rahmen der Vermarktungsgemeinschaft gemeinsam ausgewiesen, heißt es in einer Aussendung.

"Mit den 'Kurier'-Onlineportalen erreichen wir gut die Hälfte des österreichischen Onlinepublikums. Durch die Zusammenarbeit mit exxpress.at stärken wir die Reichweite um weitere 1,2 Millionen Besucher:innen. Es freut mich sehr, dass wir unsere Services nun auch exxpress.at anbieten und für unsere Kund:innen und Werbepartner:innen zusätzliches Werbepotenzial präsentieren können", sagt dazu Martina Zadina, Chief of Sales Director bei K-Digital.

"Als Medium für Selberdenker bietet exxpress.at seinen Leser:innen eine Grundlage, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Die Zusammenarbeit mit K-Digital eröffnet unserem jungen Digitalmedium neue Chancen am österreichischen Werbemarkt", wird Eva Schütz-Hieblinger, Herausgeberin von exxpress.at, in der Aussendung zitiert. Ziel sei es, "mit unserem digitalen Newsportal bald unter den fünf stärksten Onlinemedien in Österreichs vertreten zu sein und mit einem modernen Journalismus- und Vermarktungsverständnis unsere Leserschaft nachhaltig zu vergrößern. Wir sind froh, für diese Aufgabe K-Digital als verlässlichen und kompetenten Partner an unserer Seite zu wissen." (red, 8.3.2023)