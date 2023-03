Wien – Die erst am Mittwoch verkündete digitale Werbevermarktung des "Exxpress" durch die "Kurier"-Tochter K-Digital soll nach STANDARD-Informationen auf massiven Widerstand von Redaktionsausschuss und Betriebsrat stoßen. Laut mehreren Quellen beim "Kurier" wird oder wurde die Vermarktung bereits gestoppt, Bestätigungen des Managements stehen bisher aus.

STANDARD-Anfragen an die Geschäftsführung des "Kurier" und jene von Kurier.at blieben bisher unbeantwortet, sie werden bei Vorliegen ergänzt.

"Exxpress.at"-Chefredakteur Richard Schmitt schrieb auf STANDARD-Anfrage an Schmitt und Herausgeberin Eva Schütz zu diesen Informationen: "Bekanntlich spreche ich nicht mehr mit dem STANDARD."

Mittwoch bekanntgegeben

Am Mittwoch ließ der "Kurier" per Aussendung verlauten, die "Kurier"-Digitalvermarktung K-Digital sei seit Februar exklusiver Vermarkter von exxpress.at und sorge auch für die technische Abwicklung und die programmatische Umsetzung im Bereich Ad Operations. Auch die monatlich erhobenen ÖWA-Zahlen von exxpress.at würden künftig im Rahmen der Vermarktungsgemeinschaft gemeinsam ausgewiesen.

"Mit den 'Kurier'-Onlineportalen erreichen wir gut die Hälfte des österreichischen Onlinepublikums. Durch die Zusammenarbeit mit exxpress.at stärken wir die Reichweite um weitere 1,2 Millionen Besucher:innen. Es freut mich sehr, dass wir unsere Services nun auch exxpress.at anbieten und für unsere Kund:innen und Werbepartner:innen zusätzliches Werbepotenzial präsentieren können", wurde in der Aussendung Martina Zadina zitiert, Chief of Sales Director bei K-Digital zitiert.

Eva Schütz-Hieblinger wurde zitiert mit: "Als Medium für Selberdenker bietet exxpress.at seinen Leser:innen eine Grundlage, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Die Zusammenarbeit mit K-Digital eröffnet unserem jungen Digitalmedium neue Chancen am österreichischen Werbemarkt". Ziel sei es, "mit unserem digitalen Newsportal bald unter den fünf stärksten Onlinemedien in Österreichs vertreten zu sein und mit einem modernen Journalismus- und Vermarktungsverständnis unsere Leserschaft nachhaltig zu vergrößern. Wir sind froh, für diese Aufgabe K-Digital als verlässlichen und kompetenten Partner an unserer Seite zu wissen." (red, 8.3.2023)