Lucia Jost porträtierte in ihrer Fotoserie "Capital Daughters" Berliner Frauen. Eine davon ist Lilja. "Als ich Lilja kennenlernte, lebte sie mit ihrem Freund in Brüssel. Wir sprachen darüber, dass man Berlin nur vermisst, wenn man weg ist. Sie ist Schauspielerin und immer irgendwo unterwegs. Für sie ist das Konzept des Heimkommens etwas, das Hand in Hand mit Berlin geht. Wenn sie die Züge hier hört, bekommt sie Schmetterlinge im Bauch, erzählte sie mir, als wir unter dieser Brücke saßen und ihnen zuhörten", schildert Lucia Jost. (max, 9.3.2023)

Alle Gewinnerfotos und noch viele mehr gibt es auf der Website Portrait of Humanity Vol. 5 zu entdecken.

