Kontaktloses Bezahlen wird immer einfacher – auch in Österreich. Foto: Rafael Henrique; via www.imago-images.de

Im Dezember 2022 berichtete der STANDARD, dass ein Jahr nach Einführung der Bezahlmöglichkeit Google Pay in Österreich, diese noch von keiner großen heimischen Bank unterstützt wird. Nachdem die Erste Bank kurz darauf den Service anbot, ziehen jetzt zwei andere Banken nach.



Geldbörse-App

Handy oder Smartwatch an ein Bezahlterminal halten und so den Einkauf bezahlen. Was Apple-Nutzerinnen und -Nutzer schon länger als selbstverständlich erachten, war für Google-Pay-Kundinnen bisher in Österreich schwierig bis unmöglich. "Wir sehen derzeit keinen Bedarf für Google Pay bei unseren Kund:innen, da wir für Android-Nutzer unsere sehr erfolgreiche 'Mobile Geldbörse'-App mit hohen Kundenzufriedenheitswerten anbieten," antwortete etwa die Bank Austria im Dezember 2022 auf die Frage, warum man Google Pay noch nicht unterstütze.

Langsam bessert sich die Situation allerdings. Sowohl bei der Bawag als auch bei der Easybank, die eine 100-prozentige Tochter der Bawag ist, wird seit Kurzem für die Vorteile von Google Pay hingewiesen.

Google Pay hinzufügen

Voraussetzung für das Bezahlen mit Google Pay ist ein für den Service kompatibles Gerät, ein Konto bei der jeweiligen Bank, die App der Bank und eine Konto- oder Kreditkarte. In der Bank-App kann man im Menüpunkt "Karten" die gewünschte Karte dem "Google Wallet hinzufügen". Alternativ kann dieser Schritt auch in der Google Pay Wallet App gemacht werden. Nach der erfolgreichen Verknüpfung kann an der Kassa mit dem Smartphone oder der Smartwatch bezahlt werden. (red, 8.3.2023)