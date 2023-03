Hier sammeln wir Preise und Auszeichnungen der Kommunikationsbranche:

Wien – Der Titel des "Creative Marketer of the Year" – vergeben von den Festivalorganisatoren der Cannes Lions – wird an jene Unternehmen verliehen, die über "mehrere Jahre hinweg herausragende Kreativleistungen erbracht und infolgedessen mehrere Lions beim Festival gewonnen haben". Wie schon 2022 holte die Biermarke Anheuser-Busch (AB InBev) diesen Titel auch 2023.

März 2023

"Digital Superheroes" 2022 zeichneten iab und Internet World Austria via öffentlichem Voting aus. Carina Kohlfürst vom STANDARD gewann in der Kategorie Vermarktung und Sales. Weitere Preisträgerinnen und Preisträger: Claudia Mann ("Kleine Zeitung", Medien) Kaitlyn Chang (Accenture Song, Kreation & Beratung), Barbara Klinser-Kammerzelt (dentsu, Media), Kosima Kovar (Sgreening, Innovation, Utku Gündüz (refurbed, Auftraggeber/Auftraggeberin).

Bei der Gelegenheit tat Internet World Austria von Maximilian Mondels Agentur Momentum auch gleich ihr Ranking der meistprämierten Agenturen und Auftraggeber 2022 kund: Die meisten Werbe- und Kommunikationspreise holte demnach 2022 Jung von Matt/Donau vor Mediaplus und Wild, meistprämierte Auftraggeber waren Wien Tourismus, Hornbach und Zalando.