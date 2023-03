In den USA steht der 14. März ganz im Zeichen der Schmetterlinge: Es ist National Learn About Butterflies Day. Mit dem nahenden Frühling wird man diese faszinierenden Insekten bald wieder in freier Wildbahn erleben können – auch wenn sie inzwischen seltener geworden sind und als bedrohte Spezies gelten. Denn der Lebensraum der Schmetterlinge wird zunehmend vom Menschen zerstört, ihre Existenzgrundlage schwindet. Grund genug, sich mit den Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen der farbenprächtigen Flatterer auseinanderzusetzen. Stellen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen unter Beweis!

Und, wie haben Sie beim Quiz abgeschnitten? Welche Schmetterlinge haben Sie zuletzt im eigenen Garten oder beim Spazierengehen gesichtet? Haben Sie eine Lieblingsart? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (Daniela Herger, 14.3.2023)