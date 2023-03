Versteckt ist der Hinweis auf das neue Feature in einer aktuellen Pressemitteilung, die sich um die neue Farbe von iPhone 14 und iPhone 14 Plus dreht. Foto: Apple

Mit dem Update 16.2 veröffentlichte Apple Ende 2022 in ausgewählten Ländern ein neues Feature: den "Emergency SOS via Satellite". Damit kann man Nachrichten, GPS-Koordinaten oder medizinische Daten per Satellit an Notdienste versenden. In den nächsten Wochen soll der SOS-Notruf auch in Österreich verfügbar sein.

Hilferuf

Schon in der Präsentation der iPhone-14-Reihe im Vorjahr hatte Apple das Feature ausführlich vorgestellt. Befindet man sich in Gebieten, wo kein Netz verfügbar ist, kann man diese Satellitenfunktion nutzen, um sich orientieren zu können oder um Hilfe zu holen. Dazu wird das iPhone direkt auf den Satelliten gerichtet, der in der App angezeigt wird. Die Übermittlung der Daten kann laut Apple "mehrere Minuten dauern". Das liege an der geringen Bandbreite von Satelliten.

Wer das Feature nutzt, muss einige Fragen beantworten, die dann gemeinsam mit einigen anderen Daten – etwa dem Batteriestand des iPhones beziehungsweise dem genauen Standort – übermittelt werden. Ziel des Notrufs sind Vermittlungszentralen, die befugt sind, den Hilferuf an zuständliche Einrichtungen weiterzuleiten. Auch die Weiterleitung des SOS-Signals an Notfallkontakte – sollten diese vermerkt worden sein – ist auf diese Weise möglich.

Verloren in den Bergen? Dank eines SOS-Notrufs soll man den Weg nach Hause finden. Foto: Apple

Kosten sind derzeit nicht mit dem Feature verbunden. Apple gibt aber an, dass ab dem "Zeitpunkt der Aktivierung" der SOS-Notruf zwei Jahre lang "kostenlos enthalten" ist. Ob man danach Geld für den Service zahlen muss, lässt Apple offen.

Demnächst verfügbar

Versteckt ist der Hinweis, dass man ab "Ende des Monats" den Service auch in Österreich nutzen wird können, in der Ankündigung einer neuen iPhone-Farbe. Am Dienstag kündigte der US-Konzern nämlich an, dass das iPhone 14 und iPhone 14 Plus künftig auch in Kanariengelb verfügbar sein werden. (red, 8.3.2023)