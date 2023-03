Die PC-Version "Postal 4: No Regerts" ergatterte einen Ehrenplatz im "Worst of Games 2022" des STANDARD. Nun folgt eine Portierung auf Playstation 4 und 5

Es gibt Ankündigungen, auf die die Welt nicht unbedingt gewartet hat – und dazu gehört ebendiese: Kürzlich erreichte die Redaktion des STANDARD die Benachrichtigung, dass "Postal 4: No Regerts" (das ist kein Tippfehler, sondern der echte Titel) am 21. März 2023 auch für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen wird.

Der "ultimative stressabbauende First-Person Shooter" – so der Original-Wortlaut des Studios Running With Scissors – soll im Rahmen der Portierung auch Funktionen erhalten, die die Funktionen des Dualsense-Controllers nutzen.

Running With Scissors

Das Studio geht recht offen damit um, dass "Postal 4" – es folgt wieder ein Original-Wortlaut – "von Kritikern verachtet und von Regierungen beschimpft" wurde. Und das ist wahrlich nicht gelogen: Die im Vorjahr veröffentlichte PC-Version sammelte auf der Plattform Metacritic 30 von 100 möglichen Punkten aus aggregierten Bewertungen professioneller Kritiker. Die User bewerteten das Spiel mit 4,9 von zehn möglichen Punkten.

Einen besonderen Ehrenplatz ergatterte "Postal 4" auch in unserem "Worst of Games 2022". Hier schrieb Kollege Rainer Sigl:

"Das First-Person-Open-World-Desaster ist so schlecht, dass schwarzer Humor auch nicht mehr weiterhilft, offiziell das schlechteste Spiel des Jahres auf Metacritic und nicht nur inhaltlich, in Sachen Gameplay und Präsentation schlecht, sondern auch technisch eine Beleidigung. Es ist so schlecht, dass das Wort "schlecht" durch Überstrapazierung beinahe seine Bedeutung verliert. Habe ich erwähnt, dass es schlecht ist?

Fürs Protokoll, weil’s da sonst Missverständnisse gibt: Der Beschäftigung mit dem schon vierten Teil der früher irgendwann einmal mäßig provokant-lustigen Trash-Games-Reihe ist so gut wie jede andere Tätigkeit vorzuziehen. Das intensive oder beiläufige Betrachten der eigenen Nasenrammel, die Erledigung der Steuererklärung mit Migräne, Kaltwachshaarentfernungen im Dammbereich, Ethikdiskussionen mit betrunkenen Skinheads an der mitternächtlichen Tankstelle, alles, wirklich alles hat höheren Unterhaltungswert als dieses Spiel. Wenn Sie als edgy Trash-Hipster ernsthaft überlegen, dafür Geld auszugeben, seien Sie daran erinnert: Die Jungs und Mädels von WinRAR hätten's nach so vielen Jahren aber wirklich viel, viel, VIEL mehr verdient."

Auf einen Test der Konsolenversion wird die Redaktion verzichten. No regerts. (stm, 8.3.2023)