Politik live über die Lage in der SPÖ, Das Gute am Schlechten, #lookslike – Realität vs. Instagram: Tel Aviv, Eco, Stöckl – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Die Schweizer Energiekrise – Chance oder Umweltfluch? Nicholas Bornstein ist seit seiner Kindheit in den Schweizer Bergen unterwegs. Jetzt fürchtet er, dass die letzten zwei Prozent unangetasteter Natur riesigen Energieprojekten zum Opfer fallen. Es geht um die größte alpine Solaranlage Europas für den Winterstrom. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Kampfzone Frauenkörper Warum Frauen nicht frei über ihren Körper entscheiden können. Bis 21.20, Puls 4

20.15 FANTASY

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (USA 2017, Guillermo del Toro) Die Reinigungsangestellte Elisa (Sally Hawkins) verliebt sich in einen Amphibienmann, der in den 1960er-Jahren in einem Labor der US-Regierung unter qualvollen Bedingungen gehalten wird. Von Guillermo del Toro liebevoll komponiertes Fantasy-Märchen voller Anspielungen auf die Filmgeschichte ebenso wie auf die Realpolitik. Bis 22.35, ATV 2

Sanfte Liebe zwischen einem Amphibienmann und einer Reinigungsangestellten in "Shape of Water", 20.15 Uhr, ATV 2. Foto: Twentieth Century Fox Film

20.15 DOKUMENTATION

Wissen aktuell: Das Gute am Schlechten Was ist gut an Drogen, an Gentechnik oder am Scheitern? Nicht immer muss das, was der Mensch als negativ abgespeichert hat, ausnahmslos schlecht für ihn sein.

Bis 21.45, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Enteignet Gudrun Kampelmüller war in Österreich unterwegs und dokumentiert den oft verzweifelten Kampf gegen eine Enteignung. Bis 22.00, ORF 2

Beim Bau von Stromleitungen in Salzburg und in Oberösterreich wurdenhunderte Grundeigentümer enteignet, "Am Schauplatz", 21.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

21.05 DISKUSSION

Politik live über die Lage in der SPÖ Bei Reiner Reitsamer diskutieren Jörg Leichtfried (SPÖ), Roland Fürst (Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland), Politikberater Thomas Hofer und Daniela Kittner vom Kurier.

Bis 21.55, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

#lookslike – Realität vs. Instagram: Tel Aviv Jana Forkel findet in Israels zweitgrößter Stadt so ziemlich alles, was man sich im Urlaub wünscht, und vergleicht die Realität mit den Bildern von Instagram: Sandstrand, traditionelle Märkte, extrem gutes Essen und 300 Sonnentage im Jahr. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Was bringt eine Mietpreisbremse? / Was sind Gütesiegel für Fleisch wert? / Milliardenmacher Mafia. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Philosoph Konrad Paul Liessmann, Bergsteigerin Billi Bierling, Schriftsteller Arno Geiger und die austroiranische Juristin Shoura Hashemi. Bis 0.05, ORF 2

23.30 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Blutbad in Bachmut: Entscheidungsschlacht oder sinnloses Sterben? Es diskutieren Herbert Bauer (Generalmajor i._R.), Sevim Daðdelen (Die Linke), Michael Zinkanell vom Institut für Europa- und Sicherheitspolitik und Politikwissenschafterin Susanne Weigelin-Schwiedrzik. Bis 0.40, Servus TV