28 Prozent aller verkauften Apple-Smartphones waren 2022 dem iPhone 13 zuzuschreiben. Foto: Reuters/Edgar

Dass das iPhone nach wie vor zu den bestverkauften Smartphones zählt, dürfte kein Geheimnis sein. Wie stark aber Apple das Spitzenfeld wirklich beherrscht, überrascht dann doch ein wenig: Nicht nur konnte das iPhone 13 den Spitzenplatz unter den meistverkauften Smartphones 2022 erklimmen – von den ersten zehn Platzierungen gehen nicht weniger als acht Plätze an iPhone-Modelle, wie neue Daten von Counterpoint Research zeigen.

Den Analysten zufolge konnte das iPhone 13 mit einem Weltmarktanteil von fünf Prozent und einem Anteil von 28 Prozent den ersten Platz unter allen iPhones erreichen. Das Vorjahresmodell des Standard-iPhones war von September 2021 bis August 2022 Bestseller in wichtigen Märkten wie China, USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Erst im September ging der Platz an der Spitze an die Nachfolgemodelle iPhone 14 und iPhone Pro Max 14.

Die Top Ten der bestverkauften Smartphones 2022

Apple iPhone 13 (5,0 Prozent Weltmarktanteil) Apple iPhone 13 Pro Max (2,6 Prozent) Apple iPhone 14 Pro Max (1,7 Prozent) Samsung Galaxy A13 (1,6 Prozent) Apple iPhone 13 Pro (1,6 Prozent) Apple iPhone 12 (1,5 Prozent) Apple iPhone 14 (1,4 Prozent) Apple iPhone 14 Pro (1,2 Prozent) Apple iPhone SE 2022 (1,1 Prozent) Samsung Galaxy A03 (1,1 Prozent)



2022 ist interessanterweise auch das erste Jahr, in dem die Pro-Max-Variante mehr Umsatz machte als die Pro- und Basis-Modelle. Das führte dazu, dass das iPhone Pro Max 14 bei lediglich vier Monaten im Handel dennoch den dritten Platz in der Gesamtwertung belegen konnte, und bestätigt den Trend, dass die Nachfrage nach Premiummodellen gestiegen sein dürfte. Unter diesem Aspekt scheint die kolportierte Einführung eines neuen Ultra-Modells im Herbst 2023 umso plausibler.

Die einzigen beiden Modelle der Liste, die nicht von Apple stammen, trägt Samsung bei. Allerdings punktete man hier nicht im Premiumsektor, sondern mit den Einsteigermodellen Galaxy A13 und Galaxy A03. Das hohe Ranking erklärt Counterpoint Research damit, dass sich diese Smartphones besonders in Entwicklungsländern besonders gut verkauft haben.

Apples "Stiefkind" nicht auf der Liste

Auffallend an der Liste ist ebenfalls, dass ein iPhone-Modell nicht aufscheint. Sie bestätigt, was die Analysten bei JPMorgan vor kurzem schon vermuteten: Die Plus-Variante des iPhone 14 ist "die mit Abstand letzte [bei den Verkäufen]". In den USA mache sie nur sieben Prozent aller iPhone-Verkäufe aus. Dass das iPhone 14 Plus ein unbeliebter Ladenhüter ist, dürfte Apple in Anbetracht der restlichen Verkäufe gut verkraften können. (bbr, 9.3.2023)