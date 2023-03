Rund 385 Stunden verbrachten die Abgeordneten im Camineum, in fast allen davon hat DER STANDARD live getickert. Foto: APA/Steinmauer

Plötzlich war es aus: Nach knapp einem Jahr voller Höhen und Tiefen beendete der U-Ausschuss im Jänner sang- und klanglos seine Befragungen. Nun sind alle Fraktionsberichte abgegeben worden, der U-Ausschuss nähert sich also seinem offiziellen Ende. Ein Überblick über Erfolge und ein Blick auf die Zukunft.

Was hat der U-Ausschuss gebracht?

Posten- und Inseratenvergaben, Interventionen und Steuerangelegenheiten von Reichen: Der "ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss" hat tiefe Einblicke in unterschiedlichste Themen gegeben. Was bei diesem Blick ins Biotop der österreichischen Politik und Realverfassung herausgekommen ist: die Einsicht, dass es in der Verwaltung mehr Transparenz und Objektivität braucht. In seinem Abschlussbericht empfiehlt Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl etwa, ein Informationsfreiheitsgesetz zu verabschieden und "transparente Verfahren bei Bewerbungen für (Spitzen-)Positionen in öffentlichen Dienststellen" einzuführen. Zudem sollen "Befugnisse, personelle und budgetäre Höchstgrenzen für Generalsekretariate und politische Kabinette" festgelegt werden.

Hintergrund dieser Erkenntnis: Im Lauf der 85 Befragungen hatte sich immer wieder herausgestellt, dass Entscheidungsabläufe zum Teil nicht rekonstruierbar waren. Kaum jemand wollte Verantwortung übernehmen, beteuert wurde von den befragten Politikern und Beamten aber stets, dass sich alles im legalen Raum abgespielt habe. Zur Erinnerung: Es ging zum Beispiel um Postenbesetzungen in Finanz und Polizei oder um die Beauftragung von Umfragen.

Die These der Opposition, die ÖVP habe den Staatsapparat auch genutzt, um ihr eigenes politisches Fortkommen zu pushen, konnte von der Kanzlerpartei nicht vom Tisch gewischt werden. Auch der Eindruck, dass "befreundete" Unternehmer mit besonderem Entgegenkommen behandelt wurden, hat sich im Verlauf des U-Ausschusses eher verfestigt. Zahlreiche Chats zwischen dem einstigen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid und Unternehmer Siegfried Wolf oder Signa-Gründer René Benko haben ebenso dazu beigetragen wie Schmid selbst. Er hat ja ein Geständnis abgelegt, um den Kronzeugenstatus zu erlangen. Die Entscheidung dazu ist nach wie vor offen. Im Parlament hat sich Schmid allerdings in Schweigen gehüllt.

Fatih Aydogdu

Was hat der U-Ausschuss nicht gebracht?

So viele Themen die Abgeordneten anschnitten, so viele lose Enden sind letztlich auch geblieben. Dem U-Ausschuss fehlte ein roter Faden, stattdessen wurden Fragestellungen aufgeworfen, aber nicht abschließend beantwortet. Teils konnten sich die Oppositionsparteien nicht einmal darauf einigen, auf welches Thema sich die Befragung einer Auskunftsperson konzentrieren sollte. Ergebnis waren unruhige und für Außenstehende schwer nachvollziehbare Fragerunden, in denen ein Thema nach dem anderen abgeklappert wurde. Wobei das auch im vorigen U-Ausschuss zum Thema Ibiza schon so gehandhabt worden ist.

Spektakuläre Befragungen wie in diesem Ibiza-U-Ausschuss hat es im ÖVP-Ausschuss, der seine Befragungen von Februar bis Dezember 2022 durchgeführt hat, nicht gegeben. Zu den Ibiza-Themen wurde etwa Kathrin Glock geladen, ihr Auftritt wurde zu einem wahren Medienspektakel. Dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz brachten seine Antworten vor dem Ibiza-U-Ausschuss sogar ein Verfahren wegen des Verdachts auf falsche Beweisaussage ein. Eine Entscheidung über Anklage oder Einstellung des von der WKStA geführten Verfahrens steht bevor.

Im ÖVP-U-Ausschuss gab sich der Ex-Kanzler dann zugeknöpft – nicht zuletzt unter Berufung auf diese Ermittlungen. Auch andere Auskunftspersonen machten umfassend von ihrem Recht auf Entschlagung Gebrauch.

Dafür gab es umso mehr Wortmeldungen zur Geschäftsordnung und "Stehungen", bei denen die Abgeordneten mit dem Vorsitzenden Wolfgang Sobotka und Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl über das weitere Vorgehen diskutierten. Die Grünen haben in ihrem Bericht vorgerechnet, dass bei einer Befragung von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) 51 Prozent der Zeit für Geschäftsordnungsdebatten draufgingen. Angezettelt wurden die vor allem von der ÖVP, die immer wieder monierten, es würden Fragen gestellt, die nicht Untersuchungsgegenstand seien.

Was muss sich ändern? Viel Unmut über die Doppelrolle des Vorsitzenden

Eines der Aufregerthemen im ÖVP-U-Ausschuss war die Doppelrolle, die der Vorsitzende Wolfgang Sobotka (ÖVP) gespielt hat. Er war in viele der untersuchten Vorgänge selbst involviert gewesen, etwa als Innenminister, und wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch sogar zum Beschuldigten. Wie schon im Ibiza-U-Ausschuss musste Sobotka auch diesmal wieder vom Sessel des Vorsitzenden auf jenen der Auskunftsperson wechseln. Letztendlich verlangten vier der fünf Fraktionen seinen Rückzug vom Vorsitz. Eine Forderung, die Sobotka nicht erfüllte – denn er fühle sich nicht befangen. Gemäß Geschäftsordnung kann der Vorsitzführende diesen nur selbst zurücklegen.

Wie geht es weiter? Parlament erhält Bericht, die Justiz ermittelt in einigen Causen

Die Justiz ermittelt in zahlreichen Causen, von denen hier nur einige erwähnt seien: Falschaussage, Amtsmissbrauch bezüglich Postenbesetzungen, Bestechung rund um die Steuerverfahren Siegfried Wolf und René Benko sowie Untreue rund um Auftragsvergaben aus ÖVP-geführten Ministerien. In allen Fällen gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Manche Verfahren dürften noch lange dauern, andere stehen vor Anklage oder Einstellung. Der U-Ausschuss selbst ist vorbei, bis 1. März mussten alle Fraktionen ihren Bericht abgeben; nun können sie bis April Anmerkungen im offiziellen Bericht des Verfahrensrichters tätigen. Dann ist die Sache offiziell erledigt.

Kommt ein neuer U-Ausschuss? Corona und Russland und eine zerstrittene Opposition

Die FPÖ hat bereits mehrfach die Einsetzung eines Corona-U-Ausschusses beantragt, dafür bislang allerdings keine Verbündeten gefunden. Auch die Abhaltung eines "Russland-U-Ausschusses" scheint unwahrscheinlich. Den fordern derzeit nur Grüne und Neos. Ein erster U-Ausschuss in den renovierten Räumen des Parlaments wird also so schnell nicht stattfinden, umso mehr, weil die Stimmung auch innerhalb der Opposition getrübt ist. Sie ist sich ja rund um das Ende des ÖVP-U-Ausschusses in die Haare geraten und erzeugte rund um die letzten geplanten Befragungstermine eine Pattsituation. Die hat die ÖVP genüsslich dafür genützt, den U-Ausschuss ganz abzudrehen. (Renate Graber, Fabian Schmid, 9.3.2023)