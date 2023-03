Gemessen an der Anzahl der vegetarischen und veganen Angebote pro 100.000 Einwohner sind das die besten Städte in Europa für fleischlose Ernährung

Brüssel (die Aufnahme zeigt ein vegetarisches Gericht des Lokals De Bruxelles & D'ailleurs) hat sowohl beim Angebot für Vegetarierinnen als auch beim Angebot für Veganer in Europa die Nase vorn. Foto: AP/Virginia Mayo

Wer als vegetarisch lebender Mensch verreiste, hatte es lange Zeit schwer. Vielfach hatte man als Vegetarierin oder Vegetarier nur die Wahl zwischen Pommes oder Salat. Für Veganer und Veganerinnen stellte sich die Lage ähnlich dar.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute gibt es in den meisten Städten der Welt ein gutes Angebot für Vegetarier und Veganerinnen. Aber welche Städte in Europa bieten die besten Möglichkeiten, um fleischlos essen zu können? Um das herauszufinden, hat das Gepäckaufbewahrungsunternehmen Bounce die Zahl der vegetarischen und veganen Restaurants in Städten auf der ganzen Welt ermittelt und diese Zahl mit der Einwohnerzahl der Stadt verglichen.

Brüssel schlägt alle

Laut Bounce ist die beste Stadt der Welt für Vegetarier: Brüssel. Mit durchschnittlich 526 vegetarischen Restaurants pro 100.000 Einwohner verfügt die belgische Hauptstadt offensichtlich über ein riesiges Angebot an vegetarischen Menüs. Die zweitbeste Stadt für Vegetarier ist Florenz mit 343 vegetarischen Lokalen pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Venedig mit 270 Lokalen.

Wenn es um Veganer geht, liegt laut Bounce wiederum Brüssel an der Spitze, mit 209 Lokalen pro 100.000 Einwohner, die vegane Optionen anbieten. An zweiter Stelle steht wieder Florenz (163), an dritter Stelle die schottische Hauptstadt Edinburgh (154).

Das sind die fünf besten Städte Europas für Vegetarierinnen und Vegetarier laut Bounce-Studie (in Klammern die Anzahl der einschlägigen Lokale pro 100.000 Einwohner):

Brüssel, Belgien (526) Florenz, Italien (343) Venedig, Italien (270) Porto, Portugal (238) Edinburgh, Großbritannien (229)

Und das sind die fünf besten europäischen Städte für Veganerinnen und Veganer:

Brüssel, Belgien (209) Florenz, Italien (163) Edinburgh, Schottland (154) Porto, Portugal (142) Lissabon, Portugal (128)

Aber das sind nicht die einzigen Erkenntnisse, die die Untersuchung liefert. Man erfährt zum Beispiel auch, dass Paris die beste europäische Stadt für Foodies ist, gefolgt von Madrid und Barcelona. Wien kommt in diesem Ranking unter die Top Ten und teilt sich den siebten Platz mit – ausgerechnet – Berlin. Die meisten Sternelokale gibt es in Madrid (162), die wenigsten Fastfood-Lokale in Lissabon: Nur 3.82 Prozent der Lokale in der portugiesischen Hauptstadt fallen in diese Kategorie. (red, 9.3.2023)