Edition Zukunft Klimafragen Wie ein neuer Pakt den Raubbau in den Ozeanen stoppen will

Am Sonntag wurde nach jahrelangen Verhandlungen ein neues UN-Abkommen über die Hochsee verabschiedet. Rund 200 Staaten haben sich darauf geeinigt, die hohe See, also internationale Gewässer, besser zu schützen und die Vorteile aus der Erforschung der Tiefsee gerechter unter der Welt aufzuteilen. Doch was ändert sich nun konkret für die bedrohten Weltmeere?

Alice Vadrot, Expertin für Internationale Beziehungen und Umwelt an der Universität Wien, beobachtet die Meeresschutzpolitik schon seit Jahren. Im Podcast erklärt sie, wie jetzt neue Schutzgebiete entstehen könnten, was es mit dem Tiefseebergbau auf sich hat und wie die Privatisierung der Ozeane in den vergangenen Jahrzehnten unbemerkt voranschritt. (Philip Pramer, 10.3.2023)