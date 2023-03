Ob Sven Hergovich die linke oder die rechte Hand opfern würde, geht aus dem Interview nicht hervor. Foto: robert newald

St. Pölten – Die Koalitionsverhandlungen in Niederösterreich sind in einer kritisch-komischen Phase angelangt: ÖVP und SPÖ sind de facto die einzig möglichen Partner füreinander innerhalb der Landesregierung. Dennoch drohen sie einander mit dem Scheitern der Verhandlungen.

Die Sozialdemokratie hatte vergangene Woche zuerst an der Eskalationsschraube gedreht – und Minimalbedingungen für eine Zusammenarbeit mit der Volkspartei gestellt. Im Interview mit der deutschen Wochenzeitung "Zeit" legte der designierte Landesparteichef Sven Hergovich am Donnerstag noch einmal nach: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab."

Hinterzimmerpolitik und persönliche Befindlichkeiten

Konkret geht es um die Anstellung pflegender Angehöriger, Landesjobs für alle Langzeitarbeitslosen, einen Heizkostendeckel, Gratiskindergarten und eine Regionaloffensive. "Die übliche österreichische Vorgehensweise wäre gewesen, dass man verhandelt, dann zeigt, was rausgekommen ist, und behauptet, das sei es, was man eh immer wollte", erklärt Hergovich in dem Interview. "Das ist eine Hinterzimmerpolitik, die ich ablehne."

Die ÖVP reagierte verschnupft auf Hergovichs Auftritt, leakte ihrerseits weitere SPÖ-Forderungen aus den Verhandlungen, am Mittwoch mahnte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, das "Interesse des Landes" über "persönliche Befindlichkeiten" zu stellen.

Keine realistischen Alternativen

Abseits einer schwarz-roten Koalition ist in Niederösterreich freilich kaum eine Konstellation vorstellbar. Wegen des Proporzsystems sitzen ÖVP, FPÖ und SPÖ allesamt in der Landesregierung. Keine der Parteien hat aber alleine eine Mehrheit im Landtag oder in der Regierung – um effektiv regieren zu können, braucht es also ein Abkommen zwischen zumindest zwei Parteien.

Die FPÖ hat sich dabei aber weitgehend selbst aus dem Spiel genommen: Für die SPÖ kommt sie wegen rassistischer Aussagen und des Infragestellens der Menschenrechte nicht infrage. Als Partner für die ÖVP sind die Freiheitlichen keine realistische Option, weil sie versprochen haben, Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen. (sefe, 9.3.2023)