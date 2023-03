Rechtzeitig vor der großen Oscar-Sause am 12. März kommt hier eine Auswahl an speziellen Übernachtungsmöglichkeiten für Film- und Serienfans

Wie wär's mit einer Nacht im Overlook-Hotel aus Stanley Kubricks "Shining"? Oder doch lieber in der Residenz der Familie Gucci aus "House of Gucci"? Tatsächlich ist es möglich, an einigen bekannten Drehorten zu übernachten. Manche von ihnen sind in bekannten Hotels zu finden, andere können auf Ferienwohnungsplattformen gebucht werden.

Hier sind 17 berühmte Drehorte, an denen übernachtet werden kann.

Gucci-Residenz aus "House of Gucci"

Villa Balbiano, Piazza Cardinal Durini, 22010 Ossuccio CO, Italien

Pompös, beeindruckend, wunderschön – so könnte man die Villa aus "House of Gucci" beschreiben. Gedreht wurde in der Villa Balbiano am Comer See in Italien. Die Villa sieht nicht nur großartig auf der Leinwand aus, sondern auch auf Instagram-Bildern oder in der Realität. Wem ein Blick von außen nicht reicht oder wer sich Stars wie Lady Gaga, Adam Driver oder Jared Leto mal ganz besonders nahe fühlen möchte, kann sogar in der Traumvilla übernachten.

KinoCheck

Die Villa Balbiano kann unter anderem über Airbnb gemietet werden. Aktuell ist sie ausgebucht, aber es lohnt sich, immer mal wieder reinzuschauen oder direkt eine Anfrage über die Website der Villa zu schicken. Die Villa ist übrigens auch eine gern gebuchte Location für Hochzeiten.

Villa von Mr. White aus "James Bond 007: Casino Royale"

Hotel Villa La Gaeta, SS340dir, 12, 22010 San Siro CO, Italien

Am Comer See versteckt sich gleich noch eine andere Traumvilla, die Filmliebhaberinnen und -liebhabern bekannt vorkommen könnte: die Villa La Gaeta. Hier wurde das Finale von "James Bond 007: Casino Royale" gedreht.

MOVIECLIPS News

Bis zu zehn Personen können sich in der Villa Gaeta selbst wie der berühmteste Geheimagent der Welt fühlen. Mit fünf Schlafzimmern, Mosaikböden, Pool und Privatstrand sollte hier schnell Urlaubsgefühl aufkommen. Eine Woche gibt es ab 3.188 Euro.

Nathans Haus aus "Ex Machina"

Juvet Landscape Hotel, Alstad 24, 6210 Valldal, Norwegen

Das Juvet Landscape Hotel in Norwegen ist ein Hingucker und für viele der Inbegriff von "Nature-Hideaway". Hier findet man Natur und Stille. Wer hier übernachtet, hat die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Raumtypen. Filmfans wird einer der Landscape-Rooms empfohlen. Neben der Aussicht bekommen Gäste hier außerdem noch ein Filmset-Feeling. Welcher Film hier gedreht wurde? Im futuristischen Thriller "Ex Machina" dient das Hotel als Haus des exzentrischen Nathan. Wer hier nächtigen will, muss ca. 575 Euro pro Nacht zahlen.

KinoCheck

Otis und Jean Milburns Haus aus "Sex Education"

The Chalet (Holiday Home) Symonds Yat East, Herefordshire HR9 6JL, UK

"Sex Education" ist derzeit vermutlich eine der beliebtesten und lustigsten Serien auf Netflix. Aktuell warten Fans sehnsüchtig auf den Start der vierten Staffel, die vermutlich noch in diesem Jahr zu sehen sein wird. Wer sich die Wartezeit etwas versüßen möchte, könnte einfach ein paar Tage im Haus von Sexualtherapeutin Jean Milburn und ihrem Sohn Otis verbringen.

KinoCheck

Das Haus kann als Ferienhaus oder für Veranstaltungen gemietet werden. The Chalet, wie das Feriendomizil eigentlich heißt, befindet sich im englischen Herefordshire. Der Mindestaufenthalt beträgt vier Nächte und kostet ca. 4.145 Euro.

Elternhaus von Harry aus "Harry Potter"

De Vere House, 72 Water St, Lavenham, Sudbury CO10 9RW, UK

Das De Vere House im englischen Lavenham sollte "Harry Potter"-Fans bekannt vorkommen. Es ist nämlich das Haus von Harrys Eltern, in dem es zu der berühmten tragischen Szene zwischen den Potters und Lord Voldemort kommt.

Live News

Viele Fans kommen zu dem Haus, um ein Foto davor zu machen. Dabei ist es auch möglich, einfach ein paar Tage im Haus zu verbringen. Buchbar ist es über Airbnb ab 164 Euro pro Nacht. Wer hier nächtigen will, muss mindestens zwei Nächte bleiben. Es gibt zwei Zimmer, die gebucht werden können.

Burg Winterfell aus "Game of Thrones"

The National Trust Castle Ward, Strangford, Downpatrick BT30 7LS, UK

Foto: Unsplash

Wie wäre es mit einer Nacht auf Burg Winterfell? Fans der berühmten HBO-Serie "Game of Thrones" können zum einen die Burg, die eigentlich Castle Ward heißt, besichtigen und zum anderen auf dem Gelände übernachten. Für 315 Euro können Urlauberinnen und Urlauber zwei Nächte im Potter’s Cottage oder drei Nächte für 383 Euro im Castle Ward Bunkhouse verbringen. Im Bunkhouse können sogar 14 Fans übernachten. Auch wenn man nicht in der Burg selbst übernachten kann, lohnt es sich: Denn von der Burg aus kann man noch viele weitere Drehorte der fantastischen Serie besuchen.

testchan555

Entzugsklinik & Hotel in Staffel 5 aus "Breaking Bad"

Isleta Hotel and Casino, 11000 Broadway Blvd SE, Albuquerque, NM 87105, USA

Filme und Serien spielen oft in bekannten Hotels, in denen man ganz normal übernachten kann. Manchmal werden Hotels allerdings auch umfunktioniert und für ganz andere Szenen benutzt. Da wäre beispielsweise das Isleta Hotel and Casino in Albuquerque.

In der Erfolgsserie "Breaking Bad" verwandelt sich das Hotel in die Entzugsklinik, in der Jesse einige Zeit verbringt. In der fünften Staffel dient die Kulisse dann zusätzlich noch als ein Hotel, in dem Walter und seine Familie für einige Zeit unterkommen. Wer es den Whites gleichtun möchte, zahlt ca. 176 Euro pro Nacht.

Film Coverage Trailer

Das Haus von Luke Skywalkers Familie aus "Star Wars Episode 4"

Hotel Sidi Driss, GXV8+4W4, Matmatat-Al-Qadimal, Tunesien

Das Hotel Sidi Driss in Tunesien entführt seine Gäste in eine fremde Welt. Die Umgebung und das spezielle Design des Hotels gefielen auch den Machern von "Star Wars", die das Hotel in Episode 4 als Drehort für die Location Tatooine nutzten. Das Hotel verwandelt sich in das Zuhause der Familie Lars, bei der Luke Skywalker lebte.

Das Hotel hat 20 Zimmer, die für gerade einmal 60 Euro pro Nacht gebucht werden können. Im Preis sind Frühstück und Abendessen bereits inbegriffen. "Star Wars"-Fans dürfen sich über einige Dekoelemente aus der Filmreihe freuen, die ihnen das Gefühl geben, tatsächlich durch Luke Skywalkers Zuhause zu wandeln.

Collective Culture

Island of Octopussy aus "James Bond 007: Octopussy"

Taj Lake Palace, Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, Indien

Foto: Unsplash

James Bond nächtigte des Öfteren in echten Luxushotels, in denen auch Fans, mit dem entsprechenden Kleingeld, absteigen können. Ein ganz besonderer Drehort, der auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist, ist das Taj Lake Palace in Udaipur in Indien. Das Hotel diente als Kulisse in "James Bond 007: Octopussy" von 1983. Dabei ist es kein Hotel, in dem der Agent, der hier von Roger Moore gespielt wurde, unterkommt, sondern gleich eine ganze Insel: die Island of Octopussy.

HD Retro Trailers

Das Hotel mit seinen faszinierenden Bögen, Pools und einem Mix aus indischer Architektur und Botanik bietet einfach alles, was man sich von einer Luxusauszeit wünscht. Mit 627 Euro pro Nacht ist das Hotel zwar kein Schnäppchen, aber an einem solchen Ort macht man vermutlich auch nur einmal Urlaub.

Das Overlook Hotel aus "The Shining"

The Stanley Hotel, 333 E Wonderview Ave, Estes Park, CO 80517, USA &

Timberline Lodge, 27500 E Timberline Road, Government Camp, OR 97028, USA

Ein Hotel, das Filmfans das Fürchten gelehrt hat, ist das Overlook Hotel aus der Verfilmung von Stephen Kings "The Shining". Fans des Horrorklassikers können gleich in zwei Hotels übernachten, die eine Verbindung zum Film haben: Da wäre zum einen die Timberline Lodge in Oregon und zum anderen das The Stanley Hotel in Colorado. Die Timberline Lodge diente als Außenkulisse des Overlook Hotel. Hier kann man ab 210 Euro pro Nacht nächtigen.

Das The Stanley Hotel hingegen war die Inspiration für die gruselige Geschichte. Dort übernachtete King einst selbst im berühmt-berüchtigten Zimmer 217, was seit der Verfilmung übrigens das am meisten gebuchte Zimmer des Hotels ist. Angeblich sollen in dem Hotel sogar immer wieder Geister gesichtet worden sein. Wer herausfinden will, ob das stimmt, kann für 300 Euro pro Nacht im The Stanley Hotel übernachten.

Tim Schweizer

Das Haus von Bella Swan aus "Twilight"

Bella Swan’s House, St. Helens, Oregon, USA

Die Film- bzw. Buchreihe um Bella und den Vampir Edward kennt vermutlich jeder. Was aber nicht jeder weiß, ist, dass Fans im Haus von Bella und ihrem Dad übernachten können. Das Haus ist sehr beliebt und oftmals ausgebucht. Wer unbedingt auch mal in diesem schicken Airbnb übernachten möchte, muss ein Jahr im Voraus buchen. Dabei ist es immer nur möglich, am 1. eines Monats zu buchen. Der Spaß kostet mindestens 375 Euro pro Nacht, der Mindestaufenthalt beträgt zwei Nächte. Fans können sich vor Ort dank der authentischen Einrichtung wie im Film selbst fühlen.

KinoCheck Heimkino

Kellerman’s Resort aus "Dirty Dancing"

Mountain Lake Lodge, 115 Hotel Cir, Pembroke, VA 24136, USA

Wie oft werden Gäste der Mountain Lake Lodge wohl den Satz "Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?" gesagt haben? Denn dieses Hotel war der Drehort einer der beliebtesten Filme aller Zeiten. In "Dirty Dancing" heißt das Hotel Kellerman’s Resort und ist der Ort, an dem sich Johnny und Frances verlieben und das Tanzbein schwingen.

Preislich geht's bei 120 Euro pro Nacht los. Fans des berühmten Tanzfilms können sich vor Ort zudem über so manche Filmanspielung freuen oder einfach gleich das "Dirty Dancing Weekend"-Package buchen.

Movieclips Classic Trailers

Phils Haus aus "Und täglich grüßt das Murmeltier"

Cherry Tree Inn B&B, 344 Fremont St, Woodstock, IL 60098, USA

In Woodstock in der Nähe von Chicago befindet sich dieses Bed & Breakfast, das so manchem Filmfan bekannt vorkommen könnte: das Cherry Tree Inn B&B. Es ist das Haus, in dem Phil jeden Tag aufs Neue in "Und täglich grüßt das Murmeltier" aufwacht und seinen Tag von vorne beginnen muss. Es können einzelne Zimmer oder sogar das ganze Haus gemietet werden. Der Preis liegt dabei zwischen 200 und 1.464 Euro pro Nacht.

Moviedinho

Buffalo Bill’s Haus aus "Das Schweigen der Lämmer"

Buffalo Bill’s House, 8 Circle Street, Perryopolis, PA 15473, USA

Foto: Buffalo Bill's House

Dieses Haus in Perryopolis diente in "Das Schweigen der Lämmer" als Unterkunft des Serienmörders Buffalo Bill. Wo einst schaurige Szenen gedreht wurden, können heute bis zu acht Fans übernachten. Die Preise beginnen bei 557 Euro pro Nacht.

Das Buffalo Bill’s House bietet auch Touren ohne Übernachtung an, bei denen Besitzer Chris Rowan die Gäste selbst durch das mit viel Liebe zum Detail gestaltete Haus führt. Highlights der Tour sind dabei das Set der berühmten Tanzszene und das neue interaktive Brunnen-Set, an dem Gäste selbst in die Rolle des Opfers von Buffalo Bill schlüpfen können – wenn sie sich trauen.

lifeandays

Das neue Haus der Familie Byers aus "Stranger Things"

Albuquerque, New Mexico, USA

Foto: Ryan & Karen Asher

Für alle, die einfach nicht genug von "Stranger Things" bekommen können, lohnt sich eine Reise nach New Mexico, genauer gesagt nach Albuquerque. In der vierten Staffel ziehen Eleven und die Byers-Familie dorthin. Das Haus, in dem sie wohnen, kann über Airbnb gemietet werden. Bis zu 14 Personen können darin übernachten – ab 278 Euro pro Nacht (Mindestaufenthalt: zwei Nächte) plus Steuern und Gebühren.

Zu den Highlights des Hauses gehören zum einen der Keller mit authentischen 1980er-Jahre-Arcade-Games und zum anderen die vielen kleinen Anspielungen auf die Serie. Da wäre beispielsweise die berühmte Ouija-Wand. Übrigens wurde auch kürzlich erst das alte Haus der Byers, das sich in der Serie in der fiktiven Stadt Hawkins befindet, verkauft. Der neue Besitzer hat bereits angekündigt, dass er es auch über Airbnb vermieten möchte.

KinoCheck

Das Camp Crystal Lake aus "Freitag, der 13."

Camp NoBeBoSco, 11 Sand Pond Rd., Hardwick, NJ, 07825, USA

Jason Voorhees und das Camp Crystal Lake sind mit absoluter Sicherheit für viele Feriencamp-Gruselgeschichten und Albträume verantwortlich. Das Camp aus den "Freitag, der 13."-Filmen ist tatsächlich ein Feriencamp. Die meiste Zeit des Jahres ist das Camp ein Domizil für Pfadfindergruppen und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Doch an bestimmten Tagen öffnet das Camp, das eigentlich Camp NoBeBoSco heißt, seine Tore für eingefleischte Horrorfilm-Fans. Die Veranstalter bieten dann verschiedene Touren und Events vor Ort an. Manche davon beinhalten eine Tour über das Gelände, andere beinhalten die Tour und ein Screening des Slasher-Klassikers. In diesem Jahr gibt es sogar die sogenannte "Crystal Lake Reunion", bei der Fans auf Stars des Films treffen können.

BrianBloody

Und dann gibt es da noch die "VIP Overnight Experience". Wer sich dieses exklusive Event gönnen möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, ca. 748 bis 935 Euro zahlen und sehr schnell sein. Die Tickets sind unfassbar schnell ausverkauft, für 2023 gibt es mittlerweile schon gar keine mehr. Wer aber Glück hatte, eines der Tickets zu ergattern, kann sich auf ein Meet & Greet, ein Film-Screening, ein Dinner mit den Stars des Films, Lagerfeuer-Spaß und eine Nacht in einer der historischen Hütten freuen. (red, 10.3.2023)