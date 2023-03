Im EU-Vergleich liegt Österreich bei der Kindersicherheit laut einer neuen Erhebung im Mittelfeld. Foto: Christian Fischer

Es seien "alarmierende Zahlen", sagte Christian Schimanofsky. Der Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) hat am Donnerstag eine Bilanz zu Unfällen von Kindern in Österreich 2022 vorgelegt. Rund 110.000 Kinder unter 15 verletzten sich in dem Jahr bei Unfällen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das sind mehr als im Jahr zuvor (95.300), wobei damals das Freizeitleben durch die Pandemie eingeschränkt war.



22 Kinder sind bei Unfällen tödlich verunglückt. Im europäischen Vergleich – tödlich verunfallte Kinder pro Einwohnerzahl – liegt Österreich damit zwar leicht unter dem Schnitt, andere Länder, etwa Irland und skandinavische Staaten, sind aber für Kinder deutlich sicherer.

Kindgerechte Verkehrsplanung



Rund die Hälfte der tödlichen Vorfälle ereignete sich im Straßenverkehr. Vier der verstorbenen Kinder waren zu Fuß unterwegs, sechs saßen im Auto, und je eines fuhr Rad, Scooter oder Moped. In dem Bereich sieht das Kuratorium besonderen verkehrspolitischen Handlungsbedarf, um etwas gegen den Anstieg der Zahlen auszurichten – zumal die Unfallverursacher im Großteil die Erwachsenen sind. Es sei untragbar, dass in den 30er-Zonen mehrheitlich viel zu schnell gefahren werde, sagte KfV-Experte Klaus Robatsch.

Er forderte härtere Strafen bei Missachtung von Geschwindigkeitsgrenzen und sonstigen kindergefährdenden Delikten beim Autofahren. Zudem, so befand Robatsch, müsse in der Planung der Straßeninfrastruktur mehr an die Kinder gedacht werden. Als Negativbeispiele nannte er zu schmale Radwege oder zu hohe Hecken am Straßenrand, hinter denen man Kinder aus dem Auto nicht hervorkommen sieht: "Wir brauchen keine verkehrsgerechten Kinder, sondern kindergerechten Verkehr." Insgesamt wurden 7.200 Kinder auf den Straßen so schwer verletzt, dass sie ins Spital mussten, besonders gestiegen sind die Unfälle mit Scootern und Fahrrädern.

Ruf nach mehr Schwimmkursen

Die andere Hälfte der tödlichen Unfälle spielt sich in der Freizeit beziehungsweise im Haushalt ab. Besonders das Wasser ist eine oft unterschätzte Gefahr, 2022 sind hierzulande fünf Kinder ertrunken. Das Kuratorium sieht einen wichtigen Hebel zur Reduktion des Problems in einem besseren Zugang zu Schwimmkursen. Die Kurse sollten billiger und breitflächiger angeboten werden, um Kinder möglichst aller Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Angesichts der bevorstehenden warmen Jahreszeit sei es jedenfalls ratsam, Kinder zur Vorbereitung in einen Schwimmkurs zu schicken. (ta, 9.3. 2023)