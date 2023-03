Das neue Rollenspiel von Bethesda wird vorerst exklusiv für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Seit der Ankündigung wurde ein Release bereits zweimal verschoben. Foto: Bethesda

Um Bethesdas potenziellen Rollenspiel-Hit "Starfield" ist es längere Zeit ruhig gewesen. Mit einem neuen Releasedatum meldet sich das Entwicklerstudio nun zurück: Das Weltraumabenteuer soll am 6. September 2023 veröffentlicht werden, wie man über Twitter bekanntgab. Es ist bereits die zweite Verschiebung einer lange erwarteten Space-Opera, die nach der Microsoft-Übernahme des Studios vorerst exklusiv für PC und Xbox-Konsolen erscheinen wird.

Bethesda-Boss Todd Howard kündigte im Anschluss an den Trailer an, dass die Entwickler sich freuen würden, das Veröffentlichungsdatum zum Spiel endlich bekanntgeben zu können. Er sei überrascht, wie umfangreich das Spiel ausfallen werde, und verwies in der Videobotschaft auch auf Mitarbeiter, die im Hintergrund offenbar eine Passage von "Starfield" testeten.

Nicht zuletzt kündigte Howard ein Online-Event für 11. Juni an, bei dem man einen tiefen Einblick in das "einzigartige Erlebnis" bekommen soll, das "Starfield" bieten werde. Man könne es bei Bethesda kaum erwarten, etwas Neues zu veröffentlichen, und bedankt sich für die bisherige Geduld der Spielerinnen und Spieler.

Das von Howard als "Skyrim im Weltraum" beschriebene Rollenspiel wird sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Perspektive spielbar sein. Im Juni des Vorjahres wurde ein erster Gameplay-Trailer mit Erklärungen zum Spiel veröffentlicht. Über 1.000 Planeten sollen von Spielerinnen und Spielern erkundbar sein, für die Reise im All soll man eigene Raumschiffe bauen können.

Ursprünglich hätte das Spiel bereits am 11. November 2022 erscheinen sollen – in Anlehnung an die Veröffentlichung von Bethesdas Rollenspiel-Evergreen "The Elder Scrolls V: Skyrim" am 11. November 2011. Zwischenzeitlich wurde "Starfield" auf die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Bleibt zu hoffen, dass der 6. September halten wird. (bbr, 9.3.2023)