Der Restaurantführer "A la Carte" hat wieder die besten 100 Lokale Österreichs 2023 gekürt und bringt im dicken Heft auch Empfehlungen für weitere 729 Restaurants. Herausgeber Christian Grünwald sieht die österreichische Spitzengastronomie ganz und gar nicht in einer Krise, wie er schreibt. Das Qualitätsniveau steige generell, und die Wartezeiten für eine Tischreservierung in einem der "A la Carte Top 100"-Betriebe seien mitunter beträchtlich. Das mussten auch die Testerinnen und Tester, die vom Magazin beauftragt waren, feststellen. 130 Lokale wurden anonym getestet, die von der Redaktion nominiert wurden.

Bei den World's 50 Best Restaurants rangiert das Steirereck von Heinz und Birgit Reitbauer auf Rang 13 und hat damit die beste Platzierung eines österreichischen Lokals. Auch bei "A la Carte" ist das Wiener Lokal wieder an der Spitze. Foto: World's 50 Best Restaurants/Dave Bird

"Bestes Restaurant" ist auch in heuer wieder das Steirereck in Wien mit 100 Punkten. Und auch der "Ableger" in der Steiermark, das Wirtshaus Steirereck am Pogusch, kann dank neuer Küchenaufstellung 90 Punkte verzeichnen.

Die zweitbeste Wertung, 99 Punkte, haben heuer drei Lokale erreicht. Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher und Konstantin Filippou sind heuer erstmals mit 99 Punkten vertreten, Andreas Döllerer hatte sie bereits im Vorjahr.

Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher hat sich von 98 auf 99 Punkte verbessert. Foto: Günter Standl

Neueinstiege

Als spektakulären Neueinstieg bezeichnet "A la Carte" das Lokal Oniriq in Innsbruck mit Küchenchef Christoph Bickel, es erhält 93 Punkte.

Christoph Bickel vom Restaurant Oniriq in Innsbruck steigt mit 93 Punkten ein. Foto: Sebastian Gabriel

Auf 89 Punkte kommt der Schwarze Adler in Hall in Tirol, wo Johannes Nuding, früherer Drei-Sterne-Küchenchef in London, nun am Herd steht.

Ebenfalls neu im Guide zu finden ist das Moritz in Grafenstein in Kärnten (88 Punkte), der Sattlerhof in Gamlitz in der Steiermark (86 Punkte), das Restaurant Terra in Stainz, das Lokal Gaumenkitzel in Kirchberg am Wechsel (84 Punkte) sowie das Himmelreich in Zaußenberg am Wagram (82 Punkte).

Neueinsteiger in den Top 100: Im Sattlerhof ist in der Küche bereits ein Generationenwechsel spürbar. Hannes (li.) und Markus Sattler. Foto: Schubidu Quartet

Aufsteiger

Den größten Punktezuwachs konnten das Wirtshaus Steirereck in Turnau (+4 Punkte), das Krainer in Langenwang (+3 Punkte) und das Triad in Krumbach (+3 Punkte) verzeichnen. (ped, 13.3.2023)

Uwe Machreich ist mit dem Lokal Triad um drei Punkte auf 87 aufgestiegen. Foto: Lukas Kirchgasser

Die besten Restaurants im "A la Carte 2023":

100 Punkte

Steirereck, Heinz Reitbauer, Wien

99 Punkte

Döllerer, Andreas Döllerer, Golling

Konstantin Filippou, Konstantin Filippou, Wien



Landhaus Bacher, Thomas Dorfer, Mautern

98 Punkte

Amador, Juan Amador, Wien

Obauer, Rudolf Obauer, Werfen

Silvio Nickol, Silvio Nickol, Wien

Yscla-Stüva, Benjamin Parth, Ischgl

97 Punkte

Bootshaus, Lukas Nagl, Traunkirchen



Ikarus, Martin Klein, Salzburg

Insgesamt sind im "A la Carte"-Guide 829 empfehlenswerte Lokale in ganz Österreich gelistet. Erhältlich im Zeitschriftenhandel, 10 Euro, www.alacarte.at Foto: A la carte

Mraz & Sohn, Markus & Lukas, Mraz, Wien

Taubenkobel, Alain Weissgerber, Schützen am Gebirge

96 Punkte

Rote Wand Chef’s Table, Julian Stiege, Lech am Arlberg

Senns.Restaurant, Andreas Senn, Christian Geisler, Salzburg

95 Punkte

Die Forelle, Hannes Müller, Weissensee

Geschwister Rauch, Richard Rauch, Bad Gleichenberg

Hubert Wallner, Hubert Wallner, Dellach-Maria Wörth

Ois, Philip Rachinger, Neufelden

Paznaunerstube, Martin Sieberer, Ischgl