Das Rechtsabbiegen bei Rot wird nur dort erlaubt, wo es entsprechende Hinweisschilder gibt. Foto: Heribert CORN

Wien – Radfahrerinnen und Radfahrer können in Wien künftig deutlich häufiger bei roten Ampel rechts abbiegen. Die Stadt rolle das legale Rechtsabbiegen großflächig aus, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. 150 weitere Ampeln werden dafür nun für Radfahrer freigegeben. Bisher war das nur bei zehn Ampeln möglich. Die Beschilderung der betroffenen Kreuzungen erfolgt im April.

Wien war die erste Stadt Österreichs, die das Rechtsabbiegen bei Rot unmittelbar nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung im vergangenen Herbst erlaubte. Vorschläge für Kreuzungen, die für das neue Konzept infrage kamen, wurden vom Magistrat, der Bevölkerung und den Bezirken eingereicht. Alle Anregungen wurden im Vorfeld von der MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten – geprüft.

Maßnahme "macht Radfahren attraktiver"

"Wir fördern das Radfahren in Wien konsequent", sagte Verkehrsstadträtin Ulrike Sima (SPÖ). Im Vorjahr habe Wien 26 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investiert. Die neue Möglichkeit des Rechtsabbiegens bei roter Ampel wird vor allem in jenen Bereichen gewährt, in denen Radverkehrsanlagen vorhanden sind. Das sind etwa Straßenzüge, in denen Frauen, Männer und Kinder von einem Radweg in einen anderen abbiegen können. So könne sichergestellt werden, dass keine Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern entstehen.

"Die Möglichkeit, beim Radfahren bei Rot abbiegen zu können, verringert Wartezeiten und macht das Fahrrad als Verkehrsmittel für ein flottes Vorankommen in Wien noch attraktiver", sagte Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum. Wichtig sei allerdings zu betonen, dass das Rechtsabbiegen bei Rot nur dort erlaubt ist, wo entsprechende Hinweisschilder angebracht wurden. "Jedenfalls muss man stoppen und sich versichern, dass man weder andere noch sich selbst in Gefahr bringt", erläuterte Blum. (APA, red, 9.3.2023)