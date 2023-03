Dorothea Wierer lässt sich feiern. Foto: APA/AFP/TT News Agency/ANDERS WI

Östersund – Die Tirolerin Lisa Hauser hat am Donnerstag zu Beginn des Biathlon-Weltcups in Östersund trotz starker Laufleistung kein gutes Ergebnis geliefert. Schuld daran waren fünf Schießfehler. Die 29-Jährige blieb bei einem Rückstand von 5:28,0 Min. auf die siegreiche Dorothea Wierer als 46. ohne Weltcuppunkte, dafür setzten sich ihre ÖSV-Kolleginnen Dunja Zdouc (0/+3:25,6) und Tamara Steiner (1/+3:34,6) beim Schießen bzw. als 18. und 21. in Szene. Lisa Vittozzi fixierte einen italienischen Doppelsieg.

Die 28-Jährige blieb wie Wierer bei ihren vier Schieß-Einlagen fehlerfrei, wies nach der 15-km-Distanz 25,5 Sek. Rückstand auf und sicherte sich nach drei Bewerben vor Julia Simon den Einzel-Weltcup. Die französische Weltcup-Führende kam bei sehr starker Laufleistung mit zwei Schießfehlern auf Platz vier (+1:49,5). Rang drei sicherte sich die Deutsche Denise Hermann-Wick (1/+1:38,8). Weltcup-Punkte gab es in der ÖSV-Equipe auch noch für Anna Juppe als 36. (3/5:01,3). Anna Gandler (4/+6:08,0) belegte lediglich Position 59.

Steiner hatte stehend mit dem letzten ihrer insgesamt 20 Schüsse nicht getroffen und damit die realistische Chance auf einen Top-Ten-Platz verloren. Wie die schon vor rund drei Wochen im WM-Einzel als beste Österreicherin aufgetretene Zdouc machte sie aber Defizite in der Loipe am Schießstand einigermaßen wett.

Das Männer-Einzel über 20 km der vorletzten Weltcup-Saisonwoche ist für 16.20 Uhr (live ORF 1) angesetzt. (APA, 9.3.2023)

Biathlon-Weltcup in Östersund vom Donnerstag:

Frauen, Einzel (15 km): 1. Dorothea Wierer (ITA) 41:19,6 Min. (0 Fehlschüsse bzw. Strafminuten) – 2. Lisa Vittozzi (ITA) +25,5 Sek. (0) – 3. Denise Hermann-Wick (GER) +1:38,8 (1). Weiter (alle AUT): 18. Dunja Zdouc +3:25,6 (0) – 21. Tamara Steiner +3.34,6 (1) – 36. Anna Juppe +5:01,3 (3) – 46. Lisa Hauser +5:28,0 (5) – 59. Anna Gandler +6:08,0 (4)

Gesamtwertung (nach 17 von 21 Bewerben): 1. Julia Simon (FRA) 943 Punkte – 2. Vittozzi 795 – 3. Wierer 769. Weiter: 8. Hauser 574 – 35. Zdouc 135 – 42. Gandler 113 – 44. Steiner 92 – 55. Juppe 55