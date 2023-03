Sieg an Deutschen Doll – Italienischer Doppelerfolg bei den Frauen, Zdouc 18., Hauser wegen fünf Fehlschüssen ohne Weltcup-Punkt

Nur Simon Eder schaffte einen Top-Ten-Rang für den ÖSV. Dorothea Wierer lässt sich feiern.

Östersund – Simon Eder hat am ersten Tag des Biathlon-Weltcups in Östersund im Einzel mit einer starken Leistung aufgezeigt. Der ÖSV-Routinier kam am Donnerstag nach 20 km und einem Fehlschuss auf Rang neun. Der 40-Jährige hatte im Ziel knapp zweieinhalb Minuten Rückstand auf den deutschen Sieger Benedikt Doll. Bei den Frauen feierten Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi (2.) einen italienischen Doppelsieg. Dunja Zdouc belegte als beste österreichische Skijägerin Rang 18.

Doll nutzte die Abwesenheit der Corona-erkrankten Top-Athleten rund um Norwegens Topstars Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Bö sowie Schwedens Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson zu einem fehlerfreien Rennen und seinem vierten Weltcupsieg. Zweiter wurde der 22-jährige Italiener Tommaso Giacomel vor Vetle Sjaastad Christiansen, der Norweger sicherte sich damit die Disziplinenkugel.

Eder schaffte unterdessen seinen dritten Top-Ten-Platz in dieser Weltcup-Saison (ohne Staffelbewerbe). "Ich habe von Beginn an ein gutes Tempo gewählt und gehofft, dass ich mit vier Nullern durchkomme. Mit einer 95 Prozent Trefferquote bin ich aber auf jeden Fall sehr zufrieden, auch wenn dieser eine Fehler sehr knapp war", erklärte der Salzburger. Zweitbester Österreicher war David Komatz mit zwei Fehlern am Schießstand als 27. (+4:27,8). Dominic Unterweger wurde 49. (+5:51,7/3), Harald Lemmerer 53. (+6:21,3/3).

Zu viele Fehler von Hauser

Bei den Frauen hat die Tirolerin Lisa Hauser trotz starker Laufleistung kein gutes Ergebnis erzielt. Schuld daran waren fünf Schießfehler. Die 29-Jährige blieb bei einem Rückstand von 5:28,0 Min. auf die siegreiche Dorothea Wierer als 46. ohne Weltcuppunkte, dafür setzten sich ihre ÖSV-Kolleginnen Dunja Zdouc (0/+3:25,6) und Tamara Steiner (1/+3:34,6) beim Schießen bzw. als 18. und 21. in Szene. Lisa Vittozzi fixierte einen italienischen Doppelsieg.

Die 28-Jährige blieb wie Wierer bei ihren vier Schieß-Einlagen fehlerfrei, wies nach der 15-km-Distanz 25,5 Sek. Rückstand auf und sicherte sich nach drei Bewerben vor Julia Simon den Einzel-Weltcup. Die französische Weltcup-Führende kam bei sehr starker Laufleistung mit zwei Schießfehlern auf Platz vier (+1:49,5). Rang drei sicherte sich die Deutsche Denise Hermann-Wick (1/+1:38,8). Weltcup-Punkte gab es in der ÖSV-Equipe auch noch für Anna Juppe als 36. (3/5:01,3). Anna Gandler (4/+6:08,0) belegte lediglich Position 59.

Steiner hatte stehend mit dem letzten ihrer insgesamt 20 Schüsse nicht getroffen und damit die realistische Chance auf einen Top-Ten-Platz verloren. Wie die schon vor rund drei Wochen im WM-Einzel als beste Österreicherin aufgetretene Zdouc machte sie aber Defizite in der Loipe am Schießstand einigermaßen wett. (APA, 9.3.2023)

Biathlon-Weltcup in Östersund vom Donnerstag:

Frauen, Einzel (15 km): 1. Dorothea Wierer (ITA) 41:19,6 Min. (0 Fehlschüsse bzw. Strafminuten) – 2. Lisa Vittozzi (ITA) +25,5 Sek. (0) – 3. Denise Hermann-Wick (GER) +1:38,8 (1). Weiter (alle AUT): 18. Dunja Zdouc +3:25,6 (0) – 21. Tamara Steiner +3.34,6 (1) – 36. Anna Juppe +5:01,3 (3) – 46. Lisa Hauser +5:28,0 (5) – 59. Anna Gandler +6:08,0 (4)

Gesamtwertung (nach 17 von 21 Bewerben): 1. Julia Simon (FRA) 943 Punkte – 2. Vittozzi 795 – 3. Wierer 769. Weiter: 8. Hauser 574 – 35. Zdouc 135 – 42. Gandler 113 – 44. Steiner 92 – 55. Juppe 55

Männer, Einzel (20 km): 1. Benedikt Doll (GER) 48:43,4 Min. (0) – 2. Tommaso Giacomel (ITA) +1:09,1 Min. (1) – 3. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) +1:11,5 (1). Weiter: 9. Simon Eder +2:32,0 (1) – 27. David Komatz +4:27,8 (2) – 49. Dominic Unterweger +5:51,7 (3) – 53. Harald Lemmerer (alle AUT) +6:21,3 (3)

Gesamtwertung (nach 17 von 21 Bewerben): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 1.319 Pkt. – 2. Sturla Holm Lägreid (NOR) 920 – 3. Christiansen 742. Weiter: 23. Eder 275 – 35. Felix Leitner (AUT) 123 – 36. Komatz 121