GIS hob 2022 rund 995 Millionen Euro ein; was die APA mit Künstlicher Intelligenz vorhat; Serienreif-Blog zu "The Last of Us"; ORF-"Schauplatz" über Enteignungen; "Kurier"-Widerstand gegen Werbevermarktung des "Exxpress"; intime Details mit "Prominent getrennt"

Im Publikumsrat am Donnerstag sagte ORF-Chef Weißmann, er rechne mit 300.000 Zahlern mehr durch die Haushaltsabgabe. Im ORF-"Report" sprach er am Dienstag von "bis zu 700.000". Foto: APA/EVA MANHART

Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Chef Weißmann über Haushaltsabgabe: "ORF wird insgesamt nicht mehr Geld haben" – Der Generaldirektor rechnet nun mit 300.000 Zahlern mehr durch Haushaltsabgabe – Kritik an "Spardiktat" und Resolution für nachhaltige Finanzierung des ORF im Publikumsrat

ORF-Finanzen: GIS hob 2022 rund 995 Millionen Euro ein, 160 Millionen davon für Länder – Finanzminister Brunner kann sich "schwer vorstellen", die Länderabgaben bei einer ORF-Haushaltsabgabe aus dem Bundesbudget zu finanzieren



APA-Chef Clemens Pig: "Künstliche Intelligenz muss gut erzogen werden, damit sie nicht Superspreader für Fake News wird" – Die APA arbeitet an einem gemeinsamen "Wissensraum" österreichischer Medien als Faktenbasis für KI-Anwendungen

Heute in ORF 2: ORF-"Schauplatz" über den verzweifelten Kampf gegen Enteignungen – Ein Pensionist hat sein Haus samt Garten wegen einer ÖBB-Unterführung verloren, in Salzburg und in Oberösterreich wehren sich Grundeigentümer gegen Stromkonzerne – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

Serienreif-Blog: Pilz-Zombies, Panikattacken und Postapokalypse: Ist "The Last of Us" die derzeit beste Serie? – Wie man es schafft, sowohl ein treues Games-Publikum glücklich zu machen als auch Nur-Serien-Schauern eine richtig gute Geschichte zu liefern, zeigt das Zombie-Drama "The Last of Us" – zu sehen auf Sky



TV-Tagebuch: Intime Details und ganz viel Schmerz mit "Prominent getrennt – Ex-Partner treffen in einer Villa in Südafrika auf einander – ein bisschen Katharsis für die Stars, ganz viel Unterhaltung für uns

Onlinwerbung: "Kurier"-Widerstand gegen Werbevermarktung des "Exxpress" – Protest von Redaktionsausschuss und Betriebsrat gegen Vermarktung durch Kurier-Tochter K-Digital. Die Vermarktung soll laut mehreren Quellen gestoppt sein

Jugendliche und Mediennutzung: "Verantwortung liegt am Ende des Tages bei den Eltern" – Alice Krieger-Schromm vom Verein Jugendmedienschutz über gesetzliche Regelungen, Beschwerden, Aufklärung und Kennzeichnungspflicht für Youtube

"Kaiser Karl" bei Disney+: Daniel Brühl spielt Modeschöpfer Modeschöpfer Karl Lagerfeld – Die sechsteilige Serie wird gerade gedreht und zeichnet den Aufstieg Lagerfelds nach. Sunnyi Melles spielt Marlene Dietrich

ORF-Quoten: Serie "Der Schwarm" büßt im Finale Publikum ein – Nach rund 600.000 Zuseherinnen und Zusehern zum Auftakt waren bei den letzten drei Folgen im Schnitt 430.000 dabei

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" über die SPÖ und bei "Talk im Hangar" über den Krieg in der Ukraine

Neues TV-Projekt: Servus TV verfilmt "Metzger"-Krimireihe von Autor Thomas Raab mit Simon Schwarz in der Titelrolle – Dreharbeiten in Graz gestartet – Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023

Theater: "Die Redaktion": OMV-Recherche von Dossier wird zum Theaterstück – Calle Fuhr inszeniert ein Stück über "Macht, Korruption und die Kraft des investigativen Journalismus" – ab 28. April im Volkstheater in den Bezirken

Switchlist: Kampfzone Frauenkörper, Shape of Water, Das Gute am Schlechten, #lookslike – Realität vs. Instagram: Tel Aviv, Eco, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.