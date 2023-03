Margot Robbie in der Rolle der Eiskunstläuferin Tonya Harding, die 1994 versucht, ihre Konkurrentin mit einem Schlägertrupp auszuschalten: "I, Tonya", 0.35, ORF 1. Foto: ORF / DCM Film Distribution

19.40 REPORTAGE

Re: Rock, Hut, Stock Ausgelernte Gesellinnen, unter 30 Jahre, ledig, kinderlos und schuldenfrei, gehen auf die Walz. Mindestens drei Jahre und einen Tag sind sie unterwegs, um Berufserfahrungen zu sammeln. Bis 20.15, Arte

20.15 SHOW

Dancing Stars Die Positionen sind gesetzt: Lilian Klebow positionierte sich als Favoritin, Lucas Fendrich als männlicher Konkurrent, und Hannes Kartnig ist eben Hannes Kartnig. Die überraschend abgetretene Karina Sarkissova vertritt Missy May. Folge zwei auf glattem Parkett. Bis 23.00, ORF 1

20.15 KRIMISERIE

Der Alte Die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium bekommt einen neuen Alten: Nach Siegfried Lowitz, Rolf Schimpf, Walter Kreye und Jan-Gregor Kremp übernimmt Thomas Heinze die Rolle des Kriminalhauptkommissars. Nummer fünf bekommt es gleich mit einem fordernden Fall um eine tote Studentin zu tun. Bis 21.20, ORF 2

22.05 DOKUMENTARFILM

Mein Leben mit den Pogues Shane MacGowan – Rebell, Punk, Poet. Frontmann der legendären Band The Pogues. Begnadeter Songwriter und exorbitanter Selbstzerstörer. Neue Biografie des durchgeknallten Unruhestifters mit irischen Wurzeln, der nach London zog, um in den Underground-Clubs und Pubs die dort gerade entstehende Punk bewegung mit irischem Folk aufzumischen. Bis 0.06, Arte

22.10 NEWS

Democracy Now! Tagesaktuelle News zur internationalen Politik, präsentiert von Amy Goodman und Juan González. Bis 23.10, Okto TV

22.25 ABENTEUERFILM

Der Mann, der König sein wollte (The Man Who Would Be King, USA 1975, John Huston) Danny und Peachy, die sich in Indien mit Schmuggel und anderen zwielichtigen Unternehmungen durchs Leben schlagen, beschließen, in Kafiristan als Könige ihr Glück zu machen. Als Danny tatsächlich zum Oberhaupt gekrönt wird, läuft bald alles schief. Sean Connery und Michael Caine amüsieren als Spitzbubenduo. Bis 0.25, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

ZiB 2 History: Hitlers Machtübernahme – Das Ende Österreichs Sendung anlässlich des Einmarschs der Wehrmacht in Österreich am 12. März 1937. Mit der Historikerin Heidemarie Uhl und dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch. Um 23.10 Uhr folgt eine Universum History-Ausgabe über den Alltag in Österreich unter der Hitler-Herrschaft. Bis 0.00, ORF 2

0.35 BIOGRAFIE

I, Tonya (USA 2017, Craig Gillespie) Die aus einfachen Verhältnissen stammende Eisläuferin Tonya Harding ist heute nicht wegen sportlicher Leistungen legendär, sondern weil sie versuchte, ihre Konkurrentin mit einem Schlägertrupp auszuschalten. Craig Gillespie hat ihr Leben als Satire über menschliche Schwächen inszeniert, Margot Robbie brilliert in der Titelrolle. Bis 2.30, ORF 1