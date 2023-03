Neben einem größeren Macbook Air soll heuer auch eine neue Version des Macbook Pro in 13 Zoll veröffentlicht werden. Foto: AP/Berger

Es wird schon länger vermutet, dass das Macbook Air künftig in den Größen 13 und 15 Zoll erhältlich sein wird. Darüber hinaus soll Apple angeblich auch eine neue Version des Macbook Pro mit 13-Zoll-Display vorbereiten. Wie der Blog "9to5Mac" nun unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, werden bereits alle Modelle mit dem neuen M3-Chip ausgestattet sein.

Den Berichten zufolge wird das Basismodell des neuen Macbook Air eine Acht-Kern-CPU haben, ähnlich wie bereits der M1- und M2-Prozessor. Laut "9to5Mac" werden die beiden neuen Macbook-Air-Modelle unter den Codenamen J513 und J515 entwickelt. Das neue Macbook Pro, das unter dem Codenamen J504 entwickelt wird, soll ebenfalls mit einem Acht-Kern-M3-Chip ausgestattet sein, jedoch über mehr Anschlüsse verfügen als die Air-Modelle.

Neues Design?

Ob Apple beim neuen Macbook Pro die Gelegenheit nutzt und das Design an jenes der 14- oder 16-Zoll-Modelle anpasst, geht aus den Quellen nicht hervor. Ungewöhnlich scheint es in jedem Fall, dass die Modelle aus dem Vorjahr schon so schnell abgelöst werden, die Vorstellung könnte bereits zur jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC im Juni stattfinden.

Die Aussagen stehen im Widerspruch zu den Behauptungen des Analysten Ming-Chi Kuo und des Displayexperten Ross Young: Sie legten noch vor kurzem nahe, dass eine Auslieferung neuer Macbook-Air-Modelle noch früher – bereits im April – erfolgen könne, allerdings noch mit M2- und M2-Pro-Chip.

Wahrscheinlicher dürfte es sein, dass Apple zunehmend auf M3-Chips in seinen Geräten setzt, auch ein kolportierter neuer iMac soll damit bestückt werden. Laut Bloomberg-Analyst Marc Gurman befinde sich das 24-Zoll-Modell des Heimcomputers in einem "fortgeschrittenen Entwicklungsstadium". Mit einem Versand wäre frühestens im zweiten Halbjahr 2023 zu rechnen. (red, 10.3.2023)